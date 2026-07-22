CSP y Delfina Gómez encabezan conferencia del pueblo en Toluca

Destacan coordinación

También sostuvieron la reunión del Gabinete de Seguridad en el C5 para dar seguimiento a la estrategia coordinada en materia de seguridad pública

Toluca, Estado de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezan la Mañanera del Pueblo desde las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca.

Las acompañan el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellos el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco; así como los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo y el Comandante de la Guardia Nacional, General Guillermo Briseño Lobera.

También la Secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte; el Director General de la Comisión del Agua, Efraín Morales Lopez y el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Roble Aburto.

Por parte del Gobierno del Estado de México asisten el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, y el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Previamente, sostuvieron la reunión del Gabinete de Seguridad con presencia del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares para dar seguimiento a la estrategia coordinada en materia de seguridad pública, orientadas a la construcción de la paz en beneficio de las y los mexiquenses.

Destaca coordinación para la transformación del Edomex

La gobernadora Gómez Álvarez afirmó que la coordinación permanente con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalece la transformación del Estado de México mediante políticas públicas alineadas entre los tres órdenes de gobierno, con el propósito de construir entornos de paz, bienestar y justicia social para más de 17 millones de mexiquenses.

Al participar en la Conferencia del Pueblo desde Toluca, la Mandataria estatal destacó los avances alcanzados en materia de seguridad, resultado del trabajo conjunto en las Mesas de Paz y de la implementación del Mando Unificado en la Zona Oriente, que opera en 15 municipios de la región.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México para impulsar el Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que contempla 121 obras y acciones con una inversión inicial de más de 75 mil millones de pesos y que hoy con la visión de la Presidenta de México se han asignado recursos adicionales.

La gobernadora reiteró el compromiso de su administración de trabajar con acciones para que los programas y obras lleguen a quienes más lo necesitan.