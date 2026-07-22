Avance del 97% ena reconstrucción del camino Toluca–Tenango

Ocoyoaca, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisó la reconstrucción del camino 202 kilómetro 34.4 México–Toluca–Tenango que lleva un avance del 97 por ciento. El proyecto forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx” para mejorar la conectividad y movilidad de 192 mil 399 mexiquenses.

“Nuestros ciudadanos nos lo habían pedido desde hace mucho tiempo y afortunadamente, con un buen trabajo, una buena coordinación, un buen manejo de recursos económicos, ha sido posible que ya se vaya a terminar esta obra”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez.

Durante el recorrido, la Mandataria estatal constató los trabajos que abarcan recorte de carpeta, construcción de carpeta asfáltica y señalamiento horizontal a lo largo de 39.7 kilómetros que atraviesan los municipios de Ocoyoacac, Xalatlaco, Tianguistenco, Almoloya del Río, Texcalyacac, Joquicingo, Tenango del Valle y Capulhuac.

Reconoció la participación de los alcaldes de dichos municipios, quienes se suman con trabajos complementarios de limpieza e iluminación para mejorar la imagen urbana de esta vialidad.

La obra, a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México, tendrá una inversión de 34.2 millones de pesos y se tiene proyectado concluirla en agosto de este año.

Acompañaron a la Gobernadora Delfina Gómez, Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, y Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos.