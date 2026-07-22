El 21 de julio, día con menos homicidios en muchos años destaca Sheinbaum Pardo

Resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad

“Indicadores nos muestran cómo vamos avanzando”, señala la mandataria

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, el 21 de julio de 2026 se registraron 21 homicidios dolosos en todo el país, uno de los niveles diarios más bajos registrados en los últimos años.

“Nosotros entramos el 1 de octubre del 2024, en septiembre de 2024 había 86.9, 87 homicidios dolosos cada día en promedio y ahora, a junio de 2026, lo que llevamos de 2026, tenemos un promedio de 45.4 homicidios. Un promedio quiere decir que hay días en que a lo mejor pasamos de 55 homicidios y hay días en que tenemos menos homicidios.

“En efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años: 21 homicidios diarios. Y obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó este miércoles en el Centro de Convenciones Estado de México en Toluca.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que, en contraste, el ex presidente Vicente Fox cerró su sexenio con 28.6 homicidios diarios; Felipe Calderón con 70.9, más del doble de homicidios cada día, y Peña Nieto con 100 homicidios diarios. Mientras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador redujo en 10 por ciento concluyendo con 91.7 homicidios diarios y en menos de dos años, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, han disminuido en 46 por ciento.

Destacó que los homicidios dolosos seguirán disminuyendo ya que se implementan los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: Atención a las causas, Inteligencia e investigación, Fortalecimiento de la Guardia Nacional y Coordinación.

Destaca reducción de 58% en homicidios dolosos en el Edomex

Sheinbaum Pardo destacó que, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, en la entidad se han reducido en 58 por ciento los homicidios dolosos, al pasar de 6.6 en promedio diario en septiembre de 2024 a 2.8 en junio de 2026, lo que convierte al 2026, hasta el cierre de junio, en el año más bajo de los últimos 19 años, lo que representa una cifra histórica.

“Estamos hablando de que en 2026, hasta la fecha, al cierre de junio es el año con menos homicidios desde hace 19 años, es una cifra histórica. Repito, tenemos que seguir trabajando, pero el homicidio doloso que conlleva a la disminución de otros homicidios está en un número que no se alcanzaba desde hace 19 años”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Centro de Convenciones Estado de México.

Reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y del Gabinete Estatal, que en coordinación a través del Mando Unificado también ha logrado disminuciones en otros delitos de alto impacto como lo es el robo de vehículos, cuyo promedio se ha reducido de 79.3 en marzo de 2025 a 39.1 casos en lo que va de 2026.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que respecto a los delitos de alto impacto se registra una reducción del 40 por ciento al pasar de 181.2 casos en septiembre de 2024 a 109 en junio de 2026, observando una tendencia a la baja significativa a partir de la puesta en marcha del Plan Integral del Oriente del Estado de México en marzo de 2025. Asimismo, de acuerdo con registros preliminares, 2026 es el año más bajo desde el 2015 en el promedio de estos delitos con una disminución del 19 por ciento entre 2025 con 143.1 y 2026 con 116.1; de seguir con dicha reducción 2026 se perfila como el año más bajo en los últimos 12 años.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, como resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, han sido detenidas 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 819 armas de fuego y más de mil 300 kilos de drogas. Asimismo, con la Operación Enjambre se han desarticulado redes criminales, con la detención de 60 personas en esta entidad y la obtención de 16 sentencias condenatorias para 22 ex servidores públicos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que, como parte del Eje de Atención a las Causas, en el estado se constituyó una Mesa de Paz estatal que ha sesionado en 440 ocasiones, 32 mesas regionales con 4 mil 517 sesiones y 5 interregionales en las que llegaron a 932 acuerdos en materia de seguridad. En la entidad se organizaron mil 225 Jornadas por la Paz con la participación de más de 400 mil jóvenes, se instalaron 100 consejos de paz y justicia civil. Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, en 54 municipios de la entidad se intercambiaron voluntariamente 2 mil 766 armas de fuego.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, puntualizó que la entidad está alineada para trabajar con coordinación para priorizar a los más de 17 millones de mexiquenses que viven en el estado y agradeció a la Presidenta por el apoyo en educación, infraestructura, Programas y Becas para el Bienestar, así como la presencia de la Fuerzas Armadas para el fortalecimiento de la seguridad.

No hay propiedades ni cuentas de “El Mayo”

El secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch sostuvo que hasta ahora no se han incautado propiedades ni cuentas a nombre del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada. No obstante, dijo que sí se han logrado aseguramientos relacionados con su organización y otros grupos criminales.

Indicó que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se han confiscado diversas cuentas de organizaciones del crimen organizado mencionando incluso que recientemente se le presentó un informe a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el total de los aseguramientos financieros que podría hacerse público.

En la conferencia presidencial efectuada en esta entidad, García Harfuch dijo que se han continuado los operativos para debilitar el funcionamiento de las dos facciones del Cártel de Sinaloa ( La Mayiza y los Chapitos) y recientemente en un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional se detuvo a un importante generador de violencia en Culiacán, apodado el Texas.