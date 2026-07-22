Va Trump contra puentes y centrales eléctricas de Irán, si ataca en Estrecho de Ormuz

Bombardeará infraestructura civil

Presión de Estados Unidos volvió a tensionar el suministro energético global

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles que Estados Unidos bombardeará infraestructura civil iraní —como puentes y centrales eléctricas— cada vez que Teherán dispare contra buques en el estratégico estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial de petróleo.

“Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una planta de energía“, escribió en su red Truth Social.

La advertencia se da en medio de una escalada que ya lleva más de once noches consecutivas de bombardeos estadounidenses contra Irán, en el marco de una guerra que comenzó el 28 de febrero y que en las últimas semanas se convirtió, cada vez más, en una disputa por el control del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Los ataques iraníes contra el transporte marítimo en esa vía fueron, precisamente, los que desencadenaron la última ronda de hostilidades, mientras los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, amenazan además a los petroleros sauditas en el mar Rojo.

Esa presión combinada llevó el precio del Brent a superar los $94 el barril, lo que volvió a tensionar el suministro energético global y elevó el costo de la nafta en Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para este otoño boreal. El propio Trump había manifestado el martes, desde el Salón Oval, pesimismo respecto de una posible salida diplomática, al asegurar que Washington no tenía «ningún interés en reunirse» con Teherán, y señaló que las fuerzas estadounidenses podrían atacar pronto una zona iraní cercana a uno de sus principales sitios de enriquecimiento de uranio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había reforzado esa postura horas antes desde una cumbre regional en Filipinas, donde advirtió a otros países sobre el precedente que sentaría permitir que Irán controle una vía navegable internacional. “Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que un Estado nación pueda decidir que va a controlar una vía navegable internacional, cobrar un peaje y, si no se lo pagas, volar tus barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo”, señaló Rubio.

En respuesta a los últimos ataques iraníes contra el transporte marítimo, Estados Unidos ya había restablecido un bloqueo a los puertos del país persa, que obligó a dar media vuelta a petroleros dedicados al comercio de crudo iraní. Irán, por su parte, insiste en que sus ataques de represalia continuarán: la Guardia Revolucionaria paramilitar reiteró este miércoles que no cesará su respuesta, mientras medios estatales iraníes reportaron un nuevo ataque estadounidense contra la isla de Larak, en pleno estrecho de Ormuz.

En medio de esta escalada militar, persisten intentos diplomáticos paralelos: el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, había visitado días atrás Pakistán —uno de los mediadores clave del conflicto— en busca de reactivar el diálogo, aunque hasta el momento no está claro qué nuevo arreglo podría alcanzarse para poner fin a una guerra que, según reconoció el propio Teherán, se ha convertido en un conflicto “a gran escala”.

Petróleo sube más de 4% y ronda máximo de seis semanas

Los ⁠precios del petróleo tocaron el miércoles un pico de casi seis semanas, debido ⁠a la creciente preocupación por las interrupciones en las rutas de suministro de Oriente Medio a causa de la escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y las amenazas al transporte ⁠marítimo por parte de la milicia ⁠hutí, aliada de Irán, en Yemen.

A las 09:38 GMT, los futuros del Brent subían 3.82 dólares, o un 4.2%, a 94.83 dólares por barril, tras tocar un máximo de sesión de 95.24 dólares.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba 3.65 dólares, o un 4.33%, a 87.99 dólares. Ambos alcanzaron sus niveles más altos desde el 11 de junio.

Además del recrudecimiento del conflicto por el control del estrecho de Ormuz, los hutíes han abierto un nuevo frente en la guerra al amenazar con atacar a los buques que transportan petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb y han anunciado un bloqueo naval de Arabia Saudita.

«El mercado energético se enfrenta ahora a la preocupación por los dos estrechos, ya que el de Bab el-Mandeb parece que podría sumarse al de Ormuz como punto conflictivo, mientras los operadores siguen de cerca las cifras de tráfico marítimo en el mar Rojo», afirmó Tim Waterer, de KCM Trade.

Bab el-Mandeb, situado en la entrada sur ⁠del mar Rojo, se ha convertido en una ruta cada ⁠vez más importante para las exportaciones de ⁠crudo de Riad, ya que el tráfico a través del estrecho de Ormuz ha vuelto a caer ⁠de forma drástica desde que se rompiera el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán más temprano en el mes.

Tres petroleros cargados con crudo saudí con destino a China e India dieron media vuelta el martes en el mar Rojo, dirigiéndose hacia el canal de Suez en lugar de aventurarse por la costa yemení.

«La amenaza (de los hutíes) ha llevado a los petroleros a desviar su ruta, lo que podría ejercer una mayor presión sobre el mercado físico y ⁠las exportaciones saudíes, contribuyendo a impulsar los precios al alza», afirmó Frank Walbaum, analista de mercado de la plataforma de negociación Naga.com.