Ejecutan al alcalde de Temoac en instalaciones de la Presidencia

Oleada de violencia en Morelos

Fue la segunda agresión cometida en contra de Valentín Lavín Romero en el año

Sicarios acribillaron al alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, surgido del PVEM, al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal la mañana de este miércoles 22 de julio.

Alrededor del mediodía, dos hombres armados ingresaron al edificio y dispararon en contra del munícipe, quien ya había sobrevivido un atentado en enero pasado. Los agresores huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo a la comunidad de Popotlán.

Lavín Romero quedó herido derivado de la agresión, por lo que elementos de emergencias acudieron de inmediato para brindarle atención médica.

Luego de que se reportó el ataque en contra del alcalde, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó su fallecimiento derivado de “hechos delictivos”.

Como parte de las acciones, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales fueron desplegados en el sitio para la realización de las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo de Valentín Lavín Romero, el cual quedó al interior de las instalaciones de la presidencia municipal.

“Tras lo ocurrido, las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegaron un operativo en el municipio de Temoac y sus alrededores en busca de los responsables de estos hechos delictivos”, se detalló en un comunicado.

Segunda agresión

Esta agresión fue la segunda registrada en el año en contra del alcalde Valentín Lavín Romero. El primero ocurrió en enero, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas del día 26, cuando testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al arribar los policías, confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac, quien fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital.

De acuerdo con reportes, el ataque fue realizado por un grupo de sujetos que se desplazaban en motocicleta. Las versiones refirieron que Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera que no ponía en peligro su vida.

Luego de la agresión, el alcalde solicitó licencia temporal a su cargo mientras recibía atención médica, pero reanudó sus actividades cuando fue dado de alta del hospital (cerca de un mes después de los hechos).

Medios locales reportaron que en el mes de marzo un grupo de hombres armados atacó en al menos dos ocasiones negocios que serían propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada “El Gallo, en la que solo se registraron daños materiales.