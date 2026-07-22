Paloma Morphy y Reik actúan en una edición internacional del Best New Artist Showcase

Presentado por Mastercard en CDMX

El evento exclusivo fue patrocinado por Bacardí y Helados Nestlé

La Academia Latina de la Grabación®, en alianza con Mastercard, celebró una edición internacional del Best New Artist Showcase el 21 de julio, donde se presentó la ganadora del Latin GRAMMY® al Mejor Nuevo Artista del año pasado, Paloma Morphy, y Reik, agrupación nominada en la misma categoría en 2005.

“México ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la música latina y continúa siendo uno de sus grandes referentes, por lo que es el escenario ideal para celebrar nuevamente nuestra categoría de Mejor Nuevo Artista”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “La serie Best New Artist Showcase reúne al talento emergente con artistas consolidados que en su momento también fueron reconocidos en esta categoría. A través de iniciativas como esta, La Academia Latina de la Grabación continúa promoviendo espacios para celebrar y dar visibilidad a la próxima generación de creadores de la música latina.”

La serie Best New Artist Showcase es el eje central de la alianza entre Mastercard y La Academia Latina de la Grabación, y celebra el poder del talento emergente y la excelencia artística. Lanzada en 2022 durante la Semana Latin GRAMMY en Las Vegas, la serie destaca a los ganadores y nominados de la categoría Mejor Nuevo Artista, reconociendo que el galardón es más que un reconocimiento a la excelencia artística — puede marcar el inicio de una extraordinaria carrera. Desde entonces, se han realizado ediciones internacionales en Buenos Aires, Ciudad de México, San Juan, São Paulo y Sevilla.

“Estamos encantados de volver a celebrar la dinámica cultura musical de México a través de nuestra alianza con La Academia Latina de la Grabación. Mastercard está orgullosa de apoyar y elevar a artistas emergentes mientras conecta a fans con la música y Experiencias Priceless que les apasiona”, dijo Andreia Morelli, vicepresidenta sénior de Marketing y Comunicaciones, División Norte de Latinoamérica para Mastercard.

La velada congregó a dos generaciones de la música latina en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Con su voz inconfundible y sus composiciones llenas de emoción, Morphy dio inicio a la noche con una cautivadora interpretación de algunas de sus canciones más recientes, entre ellas “(sola)” y “Lo que un día fue”. La celebración continuó con una actuación electrizante de Reik, que llevó a la audiencia en un viaje por sus mayores éxitos, desde “Niña” hasta “Yo quisiera”. Más de dos décadas después de su nominación a Mejor Nuevo Artista, el grupo mexicano ha demostrado cómo ese primer reconocimiento les ayudó a construir una de las carreras más influyentes del pop latino.

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ACERCA DE PALOMA MORPHY:

Paloma Morphy está redefiniendo el pop latino con un giro alternativo. El año pasado, la cantautora mexicana ganó su primer Latin GRAMMY® como Mejor Nuevo Artista. Morphy también fue nominada en la categoría de Mejor Canción Alternativa por “(sola)”. Morphy representa la nueva era de artistas pop provenientes de México que difuminan las fronteras entre géneros. Antes de seguir su sueño en la música, Morphy trabajó como abogada penalista por varios años. Luego de que sus covers se hicieran virales en TikTok, ella renunció a su trabajo como abogada para dedicarse por completo a la música. Morphy lanzó su aclamado debut discográfico, Au, en 2025. Con un creciente reconocimiento y éxito internacional, Morphy iniciará su primera gran gira por Estados Unidos en septiembre.

ACERCA DE REIK:

Reik es una de las agrupaciones de pop/rock más exitosos de todos los tiempos. La banda mexicana está conformada por el cantante Jesús Navarro, el guitarrista Julio Ramírez y Bibi Marín, quien toca la guitarra eléctrica. Desde su debut en 2003, Reik ha recibido seis nominaciones a los Latin GRAMMYs®, incluidas Mejor Nuevo Artista en 2005 y Álbum del Año en 2012 por Peligro. En 2009, ganó el Latin GRAMMY® al Mejor Álbum de Pop Vocal por un Dúo/Grupo por Un Día Más. El sonido pop de Reik ha evolucionado a lo largo de los años, tras colaborar con artistas del reggaetón como Ozuna, Wisin & Yandel, Maluma y J Balvin. La agrupación incursionó en el K-pop con la banda surcoreana Super Junior. Recientemente, Reik ha colaborado con artistas mexicanos como Carín León y Xavi. La banda continúa agotando conciertos en Latinoamérica y en Estados Unidos.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación® es una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina™, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical a través de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE MASTERCARD (NYSE: MA):

Mastercard impulsa economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. Junto a nuestros clientes, estamos construyendo una economía sostenible resiliente donde todos puedan prosperar. Ofrecemos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y asequibles. Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial.