La SSC advierte sobre repunte de robos y estafas en CDMX

Alerta vacacional

Emite recomendaciones para prevenir saqueos de viviendas y extorsión telefónica en sus modalidades de “Falso repartidor” y “La Patrona”

Con motivo del periodo vacacional de verano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México hace un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y evitar ser víctima de delitos que suelen presentarse durante esta temporada, como el robo a casa habitación mediante la modalidad de “Falso repartidor” y la estafa telefónica conocida como “La Patrona”.

Durante los días de asueto es común que muchas familias salgan de sus hogares por varias horas o incluso por varios días, situación que es aprovechada por personas dedicadas a cometer ilícitos.

En la modalidad de “Falso repartidor”, los delincuentes se hacen pasar por repartidores de plataformas de entrega, tocan la puerta simulando llevar un pedido y, al no obtener respuesta, asumen que la vivienda está desocupada, por lo que intentan ingresar de manera ilícita para cometer el robo en cuestión de segundos.

Por otra parte, en la estafa conocida como “La Patrona”, las personas agresoras realizan llamadas o envían mensajes en los que simulan una situación de emergencia; además, suplantan la identidad de un jefe, un familiar o del propietario del inmueble para presionar a la víctima y lograr que entregue dinero, objetos de valor o información confidencial.

El robo a casa habitación suele registrar un aumento entre junio y julio en la Ciudad de México, aunque los datos oficiales no muestran que este delito crezca de manera generalizada durante todas las vacaciones de verano. Entre 2015 y 2025, julio superó a junio en nueve de los 11 años analizados. Agosto concentró la cifra mensual más alta entre mayo y septiembre en seis de esos años, mientras que julio lo hizo en cuatro ocasiones.

Las bases de datos públicas no precisan cuántos robos ocurrieron mientras sus residentes estaban de viaje o habían dejado temporalmente sola la vivienda. En números absolutos, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Tlalpan aparecen entre las alcaldías con más denuncias. Entre enero y febrero de 2025 se registraron 56, 52 y 49 casos, respectivamente. El periodo vacacional lleva a las autoridades a reforzar la vigilancia en zonas habitacionales.

El movimiento de viajeros durante el verano también alcanza cifras elevadas, en julio de 2025, el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) registró 2 millones 32 mil 596 pasajeros de salida, mientras que en agosto contabilizó un millón 943 mil 381. Estas cifras incluyen turistas, habitantes de otras entidades, pasajeros en conexión y viajes laborales.

Esto no permite calcular cuántos capitalinos salieron de vacaciones ni establecer cuántos dejaron sus casas; sin embargo, es una muestra del movimiento que hay en la CDMX y una de las causas por las cuales la SSC alerta sobre estos posibles riesgos en estas fechas.

Ante estas situaciones, la SSC recomienda:

Si no esperas un pedido, no abras la puerta.

Verifica quién llama antes de abrir; utiliza mirilla, cámaras o sistemas de videovigilancia.

Solicita la identificación del repartidor y el número de orden antes de recibir cualquier paquete.

Haz notar tu presencia dentro del domicilio para evitar que crean que la vivienda está vacía.

Refuerza puertas, ventanas, cerraduras y demás accesos.



Si vas a salir de vacaciones:

No compartas información personal, rutinas o planes de viaje en redes sociales.

Activa filtros antispam o el identificador de llamadas en tu teléfono para reducir el riesgo de fraudes.

Deja tu hogar debidamente asegurado.

Mantén comunicación con tus vecinos y solicita que reporten cualquier actividad inusual.

Verifica siempre la información antes de actuar si recibes llamadas o mensajes de una supuesta emergencia.

No realices depósitos ni entregues dinero u objetos de valor sin confirmar directamente con tu familiar o empleador.

Establece códigos o palabras de seguridad con tu familia o personal de confianza para verificar cualquier situación extraordinaria.

Asimismo, la SSC invita a la ciudadanía a reportar cualquier llamada sospechosa de inmediato a través de la aplicación Mi Policía, en la red social X mediante las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, o al teléfono 555 208 9898.

La prevención y la participación ciudadana son fundamentales para proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias, por ello, en estas vacaciones de verano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana invita a la población a mantenerse alerta y seguir estas recomendaciones para disfrutar de un periodo vacacional seguro.