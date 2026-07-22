Sube EU presiones

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El gobierno de Washington acabó con la tendencia al libre comercio y renovó el proteccionismo imponiendo presiones arancelarias para todas las naciones del mundo, ventajosas únicamente para Estados Unidos.

Ahora prepara nuevos aranceles que afectarán aproximadamente a 60 países, de acuerdo a lo anunciado por Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, quien encabeza la tercera ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC, para su país.

Bajo las nuevas condiciones globales impuestas por Donald Trump, la esperanza de México es alcanzar algunas ventajas comparativas en materia arancelaria binacional, porque está claro que el T-MEC diferenciará el trato de la Casa Blanca para Canadá y México.

Alcanzar los objetivos nacionales de menores desventajas, no será fácil en un marco de fricción política entre México y Estados Unidos, derivado de la exigencia de Washington de entrega de políticos mexicanos señalados por nexos con el narcotráfico.

De esta forma, el futuro económico de nuestro país se ve obstruido y podría reflejarse en menores inversiones, menos empleo y mínimo crecimiento.

En los próximos días se verá hasta dónde puede Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, lograr una revisión, al menos no tan ominosa para nuestros intereses. Veremos.

Ahorros

Por lo pronto, la economía mexicana se proyecta hacia un crecimiento de 1.7 por ciento anual para el mes de junio pasado, lo que confirmaría los pronósticos de mayor crecimiento nacional para el segundo semestre de este año, anticipados por el Secretario de Hacienda, Edgar Abraham Amador Zamora.

A esto se sumaría la buena tendencia a la baja que ha tenido la inflación en los últimos dos meses y que podría quedar al cierre del año por debajo del 4 por ciento, como establece la tasa objetivo del Banco de México de 3+-1 por ciento.

Estas tendencias, que parecen sólidas, podrían alterarse por el resultado final de la revisión del T-MEC, en el cual la mayor parte de sus aspectos centrales siguen en el aire por las presiones de Estados Unidos, que tiene como meta disminuir el superávit comercial para México en la balanza del trasiego de ambas naciones.

Esto podría significar la pérdida de ventajas arancelarias que hasta hoy ha logrado México frente a las arbitrarias políticas impuestas por Washington. Los próximos días se sabrá.

salvadormartinez@visionmx.com

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