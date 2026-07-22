Sennsations abre sus puertas al teatro inmersivo en Coapa

Con una propuesta que mezcla juego, convivencia y cinco obras breves

El proyecto ofrece funciones de viernes a domingo e invita al público a “despertar el niño interior”

Por Arturo Arellano

Con la intención de posicionar un nuevo formato de entretenimiento escénico al sur de la ciudad, Rodrigo Magaña presentó Sennsations, un espacio ubicado en Super Plaza Miramontes, en Coapa, colonia Girasoles, que por las mañanas funciona como salón de juegos infantil y por las noches se transforma en un sitio recreativo para adultos.

“Es un nuevo espacio que queremos posicionar en la Super Plaza Miramontes, al sur de la ciudad, en Coapa, colonia Girasoles, en el segundo piso, es un espacio que es un salón de juegos infantil por las mañanas y en las noches espacio recreativo para adultos, donde despertamos el niño interior”, explicó Magaña.

La propuesta está pensada como una experiencia inmersiva en la que el público convive, juega y se acerca al teatro desde otro lugar. “Buscamos obras que despierten las sensaciones, que jueguen con el público, que rompan la cuarta pared y jueguen con el público”, señaló.

Sennsations reúne cinco obras independientes detrás de puertas distintas, además de una sexta área dedicada al juego y la convivencia. La experiencia incluye activaciones, zona de alimentos y bebidas, así como un recorrido diseñado para que cada visita sea diferente.

Magaña detalló que, además de las puestas en escena, el espacio integrará dinámicas como rapel, alberca de pelotas y resbaladillas, además de botanitas y bebidas conceptuales. La primera temporada estará disponible hasta el 9 de agosto “Esta primera temporada será hasta el 9 de agosto”, precisó.

Nuevos talentos

Uno de los rasgos que diferencian a Sennsations de otros formatos es la convocatoria que lanzaron en redes sociales para descubrir nuevos talentos. Las obras seleccionadas reciben el espacio ya montado, sin que las compañías tengan que preocuparse por la escenografía.

“Lanzamos convocatoria en redes sociales para el descubrimiento de nuevos talentos, para diferenciarnos de microteatro o teatro en corto. A las obras que quedan seleccionadas no les pedimos escenografías, les prestamos los espacios”, comentó.

Magaña destacó que varias de las piezas elegidas son de Elizabeth Llano, autora con amplia trayectoria teatral. Entre las historias programadas figuran Corre, Sirope, Mediums, Abre cadabra y Afinación mayor, cada una con una propuesta distinta para provocar emociones y acercar al espectador a una vivencia más participativa.

Teatro que involucra

El objetivo, explicó el creador, es recuperar el gusto por jugar sin juicios y volver a conectar con una parte más libre de la experiencia cotidiana. “Se ha perdido la emoción de jugar sin ser juzgados, de ser nosotros sin que nadie nos moleste, de no pensar en otra cosa más que en divertirnos. Entonces este espacio sirve para eso, para que dejes los problemas atrás”, dijo.

El formato también busca responder a un cambio en la atención del público, por lo que el componente lúdico se vuelve parte central de la oferta. “Ahorita, al revés, no tenemos retos; es como un plus que ofrecemos como artistas porque ha disminuido la atención de la gente sobre las cosas”, agregó.

Además, adelantó que la siguiente temporada podría orientarse hacia el humor. “Pensamos que la siguiente temporada sea para reír, que no sea solo drama. Porque para sanar podemos hacer otro tipo de propuestas para reírse”, señaló.

Funciones y acceso

Las funciones se realizan de viernes a domingo a partir de las 20:30 horas, con una función cada 30 minutos. Los domingos, la programación arranca a las 18:30 horas.

Con esta apuesta, Sennsations busca instalarse como una alternativa distinta de teatro inmersivo en la capital, una experiencia donde la entrada no comienza frente al escenario, sino desde el momento en que el público decide abrir una puerta.