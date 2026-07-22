“Vulnerable” estrena nueva temporada

En el cine Villa Olímpica; a partir del miércoles 29 de julio

Basada en hechos reales, aborda el surgimiento de las leyes Olimpia e Ingrid

Debido al éxito de su primera temporada, regresa a escena la obra “Vulnerable”, esta vez al sur de la Ciudad de México, en el cine Villa Olímpica; escrita por Esaú Rodríguez y producida por Paola Ruiz, Marco Tulio Linares y Jair de Rubín, la obra aborda diversos casos reales ocurridos en nuestro país, que dieron origen a las leyes Olimpia e Ingrid, que buscan defender a las personas de la violencia de género y de la filtración de videos y/o fotografías sin consentimiento de los involucrados. Con una narrativa que sorprende, el autor se vale del cine y del teatro para llevarnos al imaginario de una cárcel futurista, donde los personajes son obligados a recrear los delitos y crímenes cometidos, involucrando así al espectador en una novedosa y creativa manera de contar historias.

Tras varias semanas de éxito en su primera sede, “Vulnerable” regresa a la cartelera citadina, y es debido a este formato que exige que sea en un cine donde se lleven a cabo las funciones, a partir del miércoles 29 de julio, en punto de las 20:00 horas.

Es teatro. Pero también es cine. Pero también un espectáculo sin la cuarta pared, lo que provoca que el espectador se sienta parte de la trama: cuatro personajes son recluidos en una enorme habitación, sin posibilidad de escapatoria, para que enfrenten el juicio por sus actos delictivos. Cruda, directa, “Vulnerable” es la historia de unos, pero se convierte en la historia de todos. ¿Quién no ha estado “vulnerable” ante el acoso de las redes sociales; quién no tiene un caso cercano de violencia de género; quién puede estar libre de este tipo de circunstancias? La obra pone el dedo en la llaga social y alerta sobre la infinita posibilidad de verse involucrado en alguno de estos delitos. La suplantación de identidad, el uso y abuso de la Inteligencia Artificial; todo cabe en esta pieza teatral que sacude y hace reflexionar si, acaso, hemos estado en ese lugar oscuro y siniestro, ya sea como víctima o victimario.

Dirige y actúa Chacho Rangel, acompañado de Andrés de la Mora, Déborah Ríos, Dinorah Bretón, Emilio Landagaray, Esaú Rodríguez, Jair de Rubín, Manuel Alcaraz, Mayte Fierro, Michelle Peña, Nagibe Abbud, Paola Zerone y Yareli Gutiérrez.

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