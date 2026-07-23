La administración de Trump alista nueva oleada de aranceles

Se intensifica la guerra comercial

Este proceso inició la semana pasada con Brasil y continuó con Canadá; incluiría a México

Para compensar la expiración de los aranceles del 10% este 24 de julio, respaldados por la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la administración de Donald Trump anunciará nuevos gravámenes a las importaciones para varios países, incluyendo a México.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que este proceso de imposición de gravámenes inició la semana pasada con Brasil y continuó con Canadá.

Greer no precisó cuándo entrarían en vigor los nuevos impuestos, ya que, según dijo, tiene «la responsabilidad» de informar previamente al Congreso y a las partes implicadas, antes de que se hagan efectivos.

Trump impuso esos gravámenes generales luego de que la Corte Suprema anulara los que había ordenado en virtud de una ley de emergencia, al considerar que había excedido sus poderes.

Salvo contadas excepciones, el Congreso tiene la competencia exclusiva en materia arancelaria. En la misma entrevista, Greer apuntó también contra los productos provenientes de 60 países que, según dijo, «están siendo investigados por prácticas de trabajo forzoso».

De confirmarse las acusaciones, el gobierno de Trump aplicaría esos gravámenes en virtud de sus leyes contra las mercancías producidas con trabajo forzoso.

Donald Trump anunció a través de su red social que los medicamentos genéricos continuarán exentos de aranceles hasta el 1 de agosto de 2028, con el objetivo de otorgar a las empresas un periodo para trasladar su producción hacia Estados Unidos.

Posteriormente, los medicamentos genéricos que continúen importándose enfrentarán un arancel de 100% durante un año y pasado un año aumentará a 200% de forma permanente.

De acuerdo con Trump, esta medida busca incentivar la relocalización de la producción farmacéutica hacia territorio estadounidense y reducir la dependencia de las importaciones de medicamentos esenciales.

Asimismo, precisó que la política arancelaria para los medicamentos patentados, de marca e innovadores permanecerá sin cambios, al señalar que la construcción de nuevas plantas farmacéuticas en Estados Unidos avanza a un ritmo sin precedentes.

De acuerdo con el Sistema Armonizado, no existe un código específico para los medicamentos genéricos, ya que los productos se clasifican según su función, sus activos y su envase, y no se distinguen genéricos. Utilizando las partidas 3003 (Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí) y 3004 (Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar), las importaciones de medicamentos representan 2.17% de las importaciones totales de Estados Unidos. En 2026 (hasta mayo), esto equivale a 30,957 millones de dólares.

Estas importaciones provienen principalmente de: Irlanda con 4,876 millones o 15.75%, Suiza con 4,507 millones o 14.56% e India con 4,104 millones de dólares o 13.26%.

Analistas de Banco Base señalaron que con estos anuncios, no se pueden descartar episodios de aversión al riesgo y volatilidad cambiaria, que afecten principalmente a las divisas de los países más afectados por los anuncios arancelarios.

El foco en Canadá

Además, Trump anunció un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá, que entrará en vigor dentro de treinta días y excluye, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

El mandatario justificó la medida en el humo que afectó la Costa Este de EU a raíz de los incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.

Cabe precisar que la medida la medida podría desencadenar una nueva ola de desorden económico, con riesgo de mayor inflación y un deterioro adicional de las relaciones entre dos naciones que habían estado estrechamente integradas antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Los nuevos gravámenes del 50% excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero alcanzarían bienes que hasta ahora gozaban de protección arancelaria bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya vigencia expiró recientemente y abrió una nueva ronda de negociaciones que podría extenderse incluso hasta 2036.

Mark Carney apuesta por la negociación

El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló en un comunicado que su gobierno cree en «los beneficios de un comercio libre y justo», tras haber firmado «más de 20 nuevos acuerdos económicos y de seguridad». Añadió que Canadá está dispuesto a negociar con la Administración Trump.

«Esta disputa comercial ha incrementado los costes para las familias, especialmente en Estados Unidos», afirmó Carney. «Canadá está preparado para implicarse de forma intensa para resolver los asuntos pendientes con Estados Unidos en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos».

El primer ministro canadiense Mark Carney ha publicado una declaración en la que condena la decisión de la Administración Trump de aplicar el nuevo arancel, calificándolo como una violación directa del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (CUSMA/T-MEC). Ante esta y otras medidas unilaterales previas —como los gravámenes al sector automotriz—, Canadá sostiene que ha actuado en legítima defensa igualando dichas medidas, mientras provincias, territorios y ciudadanos se unen para proteger la economía, la soberanía y el bienestar de los trabajadores, familias y empresas del país.

A pesar del conflicto comercial, que según el comunicado está incrementando los costos para los consumidores (especialmente en EE.UU.), Canadá reafirma su compromiso con el comercio libre y justo. Carney señala que han presentado propuestas detalladas para resolver la disputa y modernizar el acuerdo comercial, mostrándose dispuestos a intensificar las negociaciones en las próximas semanas, aunque dejando claro que tomarán todas las acciones necesarias para fortalecer la posición interna de la nación.