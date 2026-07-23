Aurora Valle se integra a Maussan Televisión

Como conductora del programa Quien resulte responsable (QRR)

Un programa de denuncia ciudadana

Maussan Televisión consolida su gran oferta televisiva, con una constante mejora y renovación en su programación, dentro de este contexto anuncia la incorporación de la reconocida periodista y presentadora Aurora Valle quien será la titular de “QUIEN RESULTE RESPONSABLE (QRR)”, un programa de denuncia ciudadana que busca exponer hechos, denuncias y ejemplos de vida registrados directamente por nuestros televidentes.

Con más de 30 años de trayectoria profesional y una larga lista de programas exitosos en su prolífica carrera Aurora Valle se incorpora como conductora de QRR, sumando su dinamismo, un increíble sentido del humor y sobre todo una gran empatía con su audiencia. “Después de tantos años de carrera, tener la oportunidad de hacer algo diferente es simplemente un privilegio, pero también un gran reto… recibir una llamada para invitarme a conducir “QRR: Quien resulté responsable” en Maussan Televisión, donde me encontré con una televisión diferente, ha sido una de las mejores sorpresas que la vida me ha dado. Lo único que puedo decir es gracias, y que asumo este reto como siempre lo hecho en cada proyecto, con el profesionalismo y compromiso de dar un buen contenido a quien nos hace el favor de vernos” declaró Aurora Valle.

Con una carrera consolidada en la televisión mexicana, Aurora Valle es conocida por su rigor periodístico, entrevistas reveladoras y estilo único. Su llegada a QRR tiene como objetivo fortalecer el equipo, ofrecer exclusivas y brindar a la audiencia el análisis crítico que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.

“En Maussan Televisión estamos en un proceso que nos pone muy felices. Después de haber irrumpido en el mercado audiovisual hace poco más de un año, logramos posicionarnos como un canal de aire con una alternativa diferente. Comenzamos una segunda etapa y por eso decidimos seguir renovándonos todo el tiempo y la llegada Aurora Valle es empezar a redoblar las apuestas que estuvimos haciendo, en seguir pensando en nuestro público y que nuestros esfuerzos son para y por ellos. Aurora Valle es una gran periodista y conductora y le propusimos un desafío distinto al rol en dónde generalmente se desempeña.

Queremos brindar alternativas diferentes a lo que el público usualmente conoce y eso nos realmente muy felices y nos hace confirmar que el camino que queremos. En el contexto de un año de desclasificaciones cumplimos lo que Jaime Maussan prometió, ser el canal de la desclasificación, ser el canal que transmite en vivo y en directo cada vez que ocurre en torno al fenómeno ovni. Además del fenómeno ovni y el misterio otros tres pilares fundamentales que son el conocimiento, la salud y la ecología no hace fortalecernos en este camino”, afirmó Jorge Luis Sucksdorf, director general de Maussan Televisión.

ACERCA DE QRR, QUIEN RESULTE RESPONSABLE:

Es un programa de denuncia que buscará acercar a la gente a problemas que no puede solucionar, sean problemas edilicios, cuestiones solidarias o problemas con órganos gubernamentales. Los posibles participantes deberán enviar un video mostrando el problema que necesitan solucionar, de allí saldrá el casting para elegir los casos. Se busca que este espacio sea un nexo entre el problema y quién tiene la solución, también puede funcionar de modo pedagógico para enseñar a solucionar

Maussan Televisión buena televisión, lo puedes ver a través del canal 3.3 de televisión nacional, ahora en el 415 de Izzi, 355 de TotalPlay, 195 de StarTV y también las 24 hrs., por YouTube.