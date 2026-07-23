El gobierno de Isaac Montoya Márquez sigue recuperando áreas deportivas en Naucalpan

Fomentan la activación física

Naucalpan, Méx.- Con el objetivo de fomentar la activación física, el deporte urbano, la disciplina y el desarrollo integral de las juventudes, el gobierno encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez rehabilitó el área de calistenia (zona de barras), del Parque Naucalli, restaurando los aparatos de ejercicio con el fin de ofrecer un espacio seguro y funcional para la práctica de este deporte.

Como parte de la recuperación de este espacio público, se realizó el primer concurso “Desafío Juvenil de Calistenia Naucalpan 2026”, en el que participaron jóvenes y personas adultas en las categorías principiante, intermedio y avanzado.

La competencia se desarrolló mediante rondas eliminatorias, semifinales y finales, donde las y los participantes demostraron su fuerza, resistencia, técnica y destreza.

Durante el evento, de esta disciplina deportiva que utiliza el propio peso corporal para desarrollar fuerza, resistencia y flexibilidad, el presidente municipal destacó que la recuperación de espacios públicos dignos es una estrategia clave para fortalecer el tejido social, prevenir la violencia y atender las causas que generan la inseguridad en el municipio.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración con el bienestar y el desarrollo de las juventudes, al señalar que la calistenia ha dejado de ser una práctica estigmatizada para consolidarse como una disciplina deportiva que promueve hábitos saludables, la convivencia y el aprovechamiento positivo del espacio público. En ese sentido, anunció que su gobierno continuará rehabilitando e impulsando más áreas destinadas a esta actividad en distintas comunidades de Naucalpan.