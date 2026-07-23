Entregaron reconocimientos a 53 Policías de Proximidad de Ecatepec

Compromiso con la reducción de delitos

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros entregó estímulos económicos a 53 elementos de proximidad social y prevención del delito de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, por su desempeño en las labores para garantizar la paz y tranquilidad, y reiteró el compromiso para la reducción histórica de delitos y lucha contra la corrupción en la corporación.

La edil afirmó que las y los policías reconocidos han cumplido con profesionalismo, disciplina y vocación, son parte de la estrategia de seguridad que reducir los delitos de alto impacto, atender las causas de la violencia y transformar la imagen y la realidad de la corporación.

“La transformación se demuestra con hechos, se ve cuando policías ayudan a una mujer durante un parto y protegen a su bebé; cuando escuchan el llanto de un niño, entran para salvarlo y lo ponen a resguardo; cuando localizan a menores extraviados y devuelven a un adulto mayor de 95 años con su familia; esa es la policía que queremos que conozca la gente: cercana, humana y valiente; firme frente al delito y sensible frente a quien necesita ayuda”, enfatizó.

La presidenta municipal subrayó que el trabajo diario de las y los policías, en coordinación con Marina, y con apoyo de inteligencia y vigilancia territorial ha permitido bajar hasta en 70 por ciento la incidencia delictiva en dos años en extorsión, robo de autos y homicidios, y en el último año el robo de vehículos disminuyó 38 por ciento y 28 por ciento a transeúnte.

Cisneros Coss advirtió que el combate a la corrupción en la corporación es total, y quien extorsione, abuse de su autoridad, se coluda con la delincuencia o traicione el uniforme será separado, investigado y presentado ante la autoridad.