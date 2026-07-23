Refrendan en Tlalnepantla el compromiso con la educación

Bienestar e igualdad de oportunidades

Tlalnepantla, Méx.- En el marco de la conclusión del ciclo escolar 2025-2026, esta administración refrendó su compromiso con la educación y las familias de la demarcación, así como la consolidación de una política pública orientada a generar bienestar e igualdad de oportunidades.

Bajo el liderazgo del alcalde Raciel Pérez Cruz, el Plan Educativo Municipal ejecutó una inversión de más de 52 millones de pesos de recursos propios, con lo que permitió un impacto directo en la permanencia escolar, la infraestructura y el desarrollo de la comunidad escolar.

Como pilar de esta estrategia para apoyar la economía familiar y la permanencia escolar, se destinaron 28.1 millones de pesos para la entrega de 7 mil becas educativas municipales «Leona Vicario».

Asimismo, con el objetivo de impulsar la educación superior, a través del programa “Juventudes Haciendo Historia” se invirtieron 6.1 millones de pesos, con beneficio directo a 2 mil 626 estudiantes de licenciatura y posgrado.

En materia de fortalecimiento académico e idiomas, la administración asignó 5.2 millones de pesos para impartir más de 51 mil 800 horas de formación en inglés y talleres artísticos, sumado a una inversión adicional de 2.2 millones de pesos para la adquisición y entrega de 22 mil libros de texto en esta materia dentro de 108 escuelas públicas.