Reconocen acciones contra actividades ilícitas en Edomex

Toluca, Méx.- Diversos sectores reconocieron las acciones para combatir y debilitar las actividades delictivas vinculadas a actividades adictivas e ilícitas, de la Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense y el Ejército, al poner en marcha el primer despliegue de la Operación “Dos de Bastos”, a través de la cual aseguraron 3 mil 374 máquinas conocidas como “tragamonedas” en varios municipios del Estado de México.