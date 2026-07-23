Buika regresa “Bailando”

El primer lanzamiento bajo su nuevo sello discográfico, Eastcote Recordings.

Un adelanto de su primer álbum desde Vivir Sin Miedo (2015), «Bailando» es un vibrante himno veraniego sobre la fe, liberación y el placer de bailar hasta el amanecer. La canción combina ritmos flamencos con la irresistible energía de la música disco clásica. El tema ha sido coproducido por la propia Buika junto al productor ganador del Grammy, Martin Terefe (Jesse & Joy, Yungblud), quien además participa como bajista. La grabación cuenta también con la guitarra de Dave Okumu (The Invisible) y con la colaboración de los prestigiosos músicos Nikolaj Torp Larsen (Arlo Parks, The Specials, George Ezra) y Dan See (Olivia Dean, Lianne La Havas, Laura Marling), a los sintetizadores y la batería, respectivamente.

Actualmente residente en la República Dominicana, Buika nació en Palma de Mallorca después de que sus padres se trasladaran a España exiliados desde su país natal, Guinea Ecuatorial. Cantante, compositora, productora y poeta, Buika ha fusionado géneros y estilos a lo largo de toda su trayectoria artística, influida por una infancia y juventud marcadas por la convivencia de distintas culturas.

«Soy un espíritu libre y una nota libre», afirma al describir esta filosofía. «¡Permítete ser tú mismo! Por eso siento que encajo con cualquier música del mundo».

Esta actitud ha llevado a Buika a colaborar con numerosos músicos, productores y DJs de gran relevancia internacional, entre ellos Carlos Santana, Rick Rubin, Pat Metheny, Anoushka Shankar, Seal y Nitin Sawhney. El legendario director de cine español Pedro Almodóvar incluyó dos canciones de Buika, Por el amor de amar y Se me hizo fácil, en su película de 2011 La piel que habito. Además, la artista apareció en la película interpretando el papel de una cantante de boda.

En 2023, Buika recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España. En 2010 obtuvo un Grammy Latino por el álbum El Último Trago y ha sido nominada en cuatro ocasiones a los Premios Grammy de Estados Unidos.

Sobre el próximo proyecto, Buika explica: “No somos la historia que nos contaron. Somos la verdad que sobrevivió. Este no es un álbum sobre mirar hacia atrás. Es un álbum sobre regresar. Regresar a un nombre. Regresar a una voz. Regresar al lugar donde la memoria se convierte en libertad.”