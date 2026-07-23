Han mejorado 100 km de caminos para facilitar la movilidad en 10 municipios

Con trenes de pavimentación

Se atendieron 488 kilómetros de la red federal libre de peaje mediante acciones de conservación rutinaria

Toluca, Estado de México.– A poco más de un año de la puesta en marcha del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los trenes de pavimentación han intervenido un millón 242 mil 506 metros cuadrados, equivalentes a 100 kilómetros de vialidades.

Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, informó que, mediante 10 trenes de pavimentación entregados al mismo número de municipios, se avanza de forma coordinada en el mejoramiento de caminos. Destacó que algunos proyectos ya superan el 80 por ciento de avance.

Los trabajos registran el siguiente progreso: Chalco, 34 por ciento; Chicoloapan, 45 por ciento; Chimalhuacán, 36 por ciento; Ecatepec, 82 por ciento; Ixtapaluca, 63 por ciento; La Paz, 70 por ciento; Nezahualcóyotl, 67 por ciento; Texcoco, 42 por ciento; Tlalnepantla, 24 por ciento; y Valle de Chalco, 100 por ciento.

De manera adicional, la dependencia federal informó que se atendieron 488 kilómetros de la red federal libre de peaje mediante acciones de conservación rutinaria. En conservación periódica concluyeron trabajos en 25 kilómetros y se mantiene intervención en otros 67. En conjunto, estas acciones abarcan 588 kilómetros, con una inversión de 213 millones de pesos.

A través del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que contempla 121 programas y acciones en movilidad, seguridad, vivienda, salud, educación y servicios públicos, los gobiernos federal y estatal refrendan su compromiso de reducir el rezago histórico y mejorar la calidad de vida de los 10 millones de habitantes de esta región.