Realizan más de 128 mil evaluaciones a motociclistas

Incrementan su seguridad

Tlalnepantla, Estado de México.– A poco más de año y medio de que el Gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez implementó el proceso de certificación para motociclistas en el Estado de México, la Secretaría de Movilidad (Semov) ha realizado más de 128 mil evaluaciones satisfactorias a usuarios de este medio de transporte.

Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, recordó que este programa se implementó el 7 de enero del 2025 en el Estado de México con el propósito de contribuir a salvar vidas de usuarios de este medio de transporte, a través de evaluaciones teórico-prácticas y el fomento del uso de cascos certificados.

Mencionó que, en los últimos años, se ha extendido el uso de la motocicleta entre la población y se ha convertido en una herramienta fundamental para quienes se dedican a los servicios de reparto por aplicación, lo que hace necesario continuar con el fomento de los procesos de evaluación y certificación.

Alejandro Palacios Estrada, Director de Registro de Licencias y Operadores de la Semov, informó que del 7 de enero del 2025 al 15 de julio de 2026 se tramitaron 123 mil 753 nuevas licencias tipo “C” para motociclistas; 67 mil 544 de ellas en 2025 y 56 mil 209 en lo que va del presente año. Explicó que la diferencia en el número de certificaciones y licencias se atribuye a la decisión de los usuarios de no concluir los dos trámites de manera simultánea.

Refirió que la certificación tiene un costo de 460 pesos y es independiente al trámite de la licencia tipo “C”, que por un año tiene un costo de 777 pesos; por dos, mil 040 pesos; por tres, mil 390 pesos, y por cuatro, mil 848 pesos.

El gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez instaló siete módulos de certificación en: Centro Comercial Premium Outlets Punta Norte, ubicado en la calle de Hacienda de Sierra Vieja 2 de la colonia Hacienda del Parque, en Cuautitlán Izcalli; en la Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, en Toluca; así como en la Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, en la colonia Rey Neza, en Nezahualcóyotl.

También en la Avenida Insurgentes, Manzana 002, en el Fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec; en Avenida Hidalgo número 132 colonia La Romana, Tlalnepantla; Plaza Chimalhuacán, ubicada en Avenida Nezahualcóyotl, manzana 004, colonia Santa María Nativitas, en Chimalhuacán, y en la Plaza Constitución Número 6, Colonia Juchitepec, en Chalco.