Seguridad y Tratado de Aguas nunca han estado en la revisión del T-MEC: Claudia Sheinbaum

Cuestionamientos ante rondas de negociación

Respuesta a las declaraciones del representante comercial de EU, quien consideró difícil renovar acuerdo si México no colabora en estos temas

La presidenta Claudia Sheinbaum negó en su mañanera que el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 o la seguridad fronteriza hayan sido incorporados a las negociaciones para revisar el T-MEC.

La mandataria respondió a las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien ante el Senado de ese país consideró difícil renovar el acuerdo si México no colabora en la entrega de agua del Río Bravo.

“Yo creo que más bien estaba contestando en relación a lo que le preguntaron en el Senado, porque no han estado en la mesa esos temas. Más bien son parte de otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, afirmó.

Sheinbaum Pardo rechazó que México incumpla actualmente con las cuotas pactadas y aseguró que existe un acuerdo con el Gobierno estadounidense.

“Le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua y eso es falso. Estamos cumpliendo perfectamente y en total acuerdo con Estados Unidos. Y, este año, que esperamos que llueva más, pues todavía se va a cumplir”, sostuvo.

En la víspera de sostener un encuentro con el Embajador en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que la revisión del tratado se concentra en asuntos comerciales, mientras que la seguridad y otros temas bilaterales se atienden mediante mecanismos distintos.

“No se trata de contestar a cada uno de los temas que plantea. Lo que vamos a ver es el tema comercial, el tema de seguridad y otros temas los vemos a través de las otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, explicó.

Semifinalistas del México Canta

En la presentación de los siete semifinalistas mexicoestadounidenses de México Canta, en su edición 2026, la presidenta destacó que este concurso binacional permite que las y los jóvenes canten por la paz y en contra de las adicciones en México y Estados Unidos, promoviendo valores, el amor dentro de la música mexicana y el vínculo entre las familias de ambas naciones.

“Poco hablamos del vínculo de amor, cultural, de emociones, de vida cotidiana de las familias que viven de un lado y del otro de la frontera (…) y ese vínculo no se rompe nunca, es parte de la fraternidad, del amor, de la solidaridad. Y lo que queremos es que, en la cultura, en las distintas disciplinas culturales, pero particularmente en la música, eso sea lo que se vea, ese vínculo amoroso que hay entre las familias, y eso es lo que vemos en estos jóvenes que no rompen con su identidad, que son estadounidenses, pero se siguen sintiendo mexicanos y eso es algo hermosísimo.

“Por eso ese vínculo entre los dos países es importantísimo, porque trasciende incluso a las y los mexicanos, trasciende a estadounidenses que no son de origen mexicano, trasciende a todo el mundo, ese vínculo cultural que existe y la construcción a través de la paz, el amor y en contra de las adicciones, eso es lo que queremos mostrar con México Canta”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que México Canta promueve y concientiza sobre la importancia de los mensajes de paz a través de la música otorgando la posibilidad de que los jóvenes desarrollen su talento. Además de que es una estrategia que se suma a otras acciones como la construcción de más escuelas o las Becas para el Bienestar.

“El solo hecho de que exista, que lo promovamos, que sea parte ni siquiera de un asunto político per se relacionado con el proyecto que representamos, sino es un asunto que va mucho más allá, es un asunto de la defensa cultural de México y de poner por encima de todo, el amor”, agregó.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, recordó que México Canta es parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, con la cual se muestra que los jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses de entre 18 y 29 años son los protagonistas de la transformación en ambos lados de la frontera.

Informó que la primera etapa de la presente edición —que se realizó del 11 de mayo al 10 de junio— contó con el registro en una plataforma virtual de 16 mil 289 participantes: 10 mil 528 de México y 5 mil 761 de Estados Unidos, que asistieron a audiciones presenciales. En la segunda etapa, el Consejo Mexicano de la Música (CMM) seleccionó a 14 semifinalistas: siete mexicoestadounidenses y siete mexicanos (que serán presentados el próximo 31 de julio).

Los siete mexicoestadounidenses seleccionados son: Grecia Marín, de Perris, California; Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona; Tiffany Galaviz, de Glendale, California; Miranda González, de Castle Rock, Colorado; Joshua Soto, de El Bronx, Nueva York; Lizandro Espinoza, de Portland, Oregon, y Rosalba Valdez, de Chicago, Illinois.

El cantante Armando Toledo Rosas “El Bogueto” reconoció el esfuerzo del Gobierno de la Presidenta, a través de México Canta, ya que demuestra a las y los jóvenes que se puede salir adelante con el trabajo, el talento y la música. Celebró espacios como este, en los que las juventudes narren sus historias y emociones desde la identidad y el orgullo de ser mexicanos.

En representación de los semifinalistas, Grecia Marín puntualizó que ser seleccionada representa un sueño hecho realidad y por ello agradeció a la Presidenta por abrir las puertas a nuevos talentos con este concurso, en el que se tiene la oportunidad de llevar un mensaje de esperanza y demostrar que la música ayuda a los jóvenes a encontrar un mejor camino. Por su parte, Joshua Soto señaló que México Canta es mucho más que una competencia, sino que se trata de una oportunidad de demostrar que la música inspira, une y lleva mensajes positivos.

Encuentro con Greer en Palacio nacional

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, asistió la mañana de este jueves a Palacio Nacional donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Despues de las 11:30 horas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el estadounidense salió acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el marco de las rondas de negociación del T-MEC.

A la reunión asistió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; Julio Berdegué, extitular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; el canciller Roberto Velasco y el subsecretario de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, entre otros funcionarios.

A la salida del recinto histórico ningún funcionario mexicano ni estadounidense dio declaraciones.

“En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, compartió Sheinbaum en sus redes sociales.