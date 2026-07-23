OCESA lleva su estrategia de sostenibilidad a la residencia del cantante Harry Styles

Con nuevas experiencias para los fans en el Estadio GNP Seguros

Incluye seis conciertos que permitirá poner en marcha un conjunto de iniciativas que forman parte del modelo ESG

Cada evento del entretenimiento en vivo exige una compleja operación que moviliza a cientos de colaboradores, proveedores, tecnología, infraestructura y recursos. Consciente de esa responsabilidad, OCESA trabaja para transformar la manera en que diseña y produce espectáculos mediante una estrategia de sostenibilidad que busca incorporar criterios ambientales, sociales e innovadores en cada etapa de la operación: desde la planeación hasta la experiencia del fan y el desmontaje del evento.

La residencia de seis conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros se convertirá en una ventana de oportunidad en la que la compañía integrará un conjunto de iniciativas diseñadas para mostrar cómo estos principios pueden traducirse en decisiones operativas concretas que mejoran simultáneamente la experiencia de los asistentes y el desempeño ambiental de un espectáculo.

Durante los conciertos, los asistentes encontrarán estaciones gratuitas de hidratación y podrán ingresar con botellas reutilizables; habrá opciones de alimentos basados en plantas distribuidas en todo el recinto, utensilios compostables y reciclables, alternativas de movilidad como Ticket2Ride, estacionamiento para bicicletas y transporte público, además de espacios como la Zona de Padres y otras acciones orientadas a fortalecer la accesibilidad y el bienestar de los asistentes.

Más que acciones independientes, estas iniciativas forman parte de una estrategia que OCESA ha venido desarrollando durante los últimos años para incorporar la sostenibilidad como un criterio permanente de diseño y operación de sus eventos.

Un estadio preparado para el futuro

La estrategia se apoya en las capacidades permanentes de los inmuebles que opera OCESA, particularmente del Estadio GNP Seguros, cuya renovación en 2024 incorporó infraestructura orientada a un uso más eficiente de los recursos, incluyendo sanitarios de bajo consumo, mingitorios secos y una cubierta de más de 13,000 m² que sirve para proteger al fan del sol y lluvia.

Estos esfuerzos se complementan con iniciativas implementadas en otros recintos del grupo, como la planta de tratamiento de agua de Centro Banamex, los sistemas de iluminación LED y soluciones de energía solar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así como programas permanentes de eficiencia hídrica y energética en el Palacio de los Deportes.

Una nueva manera de producir espectáculos

El modelo de sostenibilidad de OCESA integra cinco grandes ejes:

Infraestructura preparada para el futuro, con recintos diseñados y equipados para optimizar el uso de recursos, incorporando soluciones que fortalecen la eficiencia operativa y la experiencia de los asistentes.

con recintos diseñados y equipados para optimizar el uso de recursos, incorporando soluciones que fortalecen la eficiencia operativa y la experiencia de los asistentes. Economía circular , mediante programas de reciclaje, compostaje, eliminación de plásticos de un solo uso y valorización de materiales.

, mediante programas de reciclaje, compostaje, eliminación de plásticos de un solo uso y valorización de materiales. Innovación tecnológica, mediante procesos digitales y soluciones que optimizan la operación de los eventos, reducen el consumo de materiales físicos y contribuyen a una gestión más eficiente de los recursos.

mediante procesos digitales y soluciones que optimizan la operación de los eventos, reducen el consumo de materiales físicos y contribuyen a una gestión más eficiente de los recursos. Operaciones más eficientes , impulsando alternativas de movilidad sostenible como Ticket2Ride para fomentar el transporte colectivo y reducir el uso del automóvil particular. Asimismo, las residencias y las múltiples fechas de un mismo artista, además de responder a la demanda del público, permiten aprovechar durante más tiempo escenarios, equipos e infraestructura instalada, reduciendo montajes y desmontajes sucesivos y favoreciendo un uso más eficiente de los recursos operativos.

, impulsando alternativas de movilidad sostenible como Ticket2Ride para fomentar el transporte colectivo y reducir el uso del automóvil particular. Asimismo, las residencias y las múltiples fechas de un mismo artista, además de responder a la demanda del público, permiten aprovechar durante más tiempo escenarios, equipos e infraestructura instalada, reduciendo montajes y desmontajes sucesivos y favoreciendo un uso más eficiente de los recursos operativos. Entretenimiento incluyente, mediante iniciativas como VIBRA, que acerca la experiencia de los espectáculos en vivo a personas sordas a través de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y chalecos sensoriales; y Anfitrión Incluyente, un programa de acompañamiento personalizado para personas con discapacidad durante su experiencia en los recintos.

Con este modelo, OCESA busca contribuir a que México continúe consolidándose como uno de los mercados más relevantes para las giras internacionales y como un referente en la adopción de mejores prácticas para la producción responsable de espectáculos.