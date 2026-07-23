La digitalización transforma la forma en que operan los pequeños comercios en el país

Uso de aplicaciones móviles

El celular del tendero se convierte en una herramienta de negocio

Hace algunos años, acudir a la tienda de la esquina significaba comprar productos básicos o pedir una recarga telefónica. Hoy, muchos de estos negocios han ampliado su papel dentro de la comunidad y comienzan a concentrar cada vez más servicios desde un dispositivo que cabe en la palma de la mano: el teléfono celular.

En México existen más de 1.1 millones de establecimientos dedicados al comercio al por menor de abarrotes y alimentos, de acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2025, recopilados por Data México con información del Inegi. Esta amplia red de micronegocios mantiene una relación cercana con sus comunidades y se ha convertido en un espacio natural para acercar servicios digitales a millones de personas.

La digitalización está transformando la forma en que operan estos comercios. Desde una aplicación móvil es posible realizar recargas telefónicas, cobrar servicios como electricidad, agua, internet o televisión de paga, comercializar productos digitales e incluso acceder a opciones de financiamiento para el negocio.

En este contexto, plataformas como Prontipagos han desarrollado herramientas que permiten a los tenderos incorporar nuevos servicios sin modificar la operación cotidiana de sus establecimientos. A través de una aplicación móvil o portal web, los comercios pueden gestionar distintas transacciones desde un mismo lugar y generar ingresos adicionales por cada operación realizada.

Además de ampliar la oferta para los clientes, estas soluciones permiten llevar un mejor control de ventas, consultar movimientos en tiempo real y administrar servicios que antes requerían procesos separados.

«Cada función que integramos responde a necesidades concretas del tendero. La tecnología debe ayudarle a simplificar su operación, ofrecer más alternativas a sus clientes y fortalecer la rentabilidad de su negocio», señaló Luis Ángel Almonte Durán, director general de Prontipagos.

El uso del teléfono móvil como herramienta financiera continúa creciendo en el país. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el Inegi y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), muestra que el uso de aplicaciones móviles para consultar o realizar movimientos en cuentas de ahorro formal pasó de 54.3% en 2021 a 69.1% en 2024. Esta evolución también comienza a reflejarse en la operación diaria de miles de pequeños comercios.

Para muchos consumidores, la tienda de barrio sigue siendo el punto de referencia más cercano y accesible para resolver necesidades cotidianas. Cuando estos negocios incorporan herramientas digitales, la experiencia para el vecino se vuelve más práctica y el comerciante encuentra nuevas formas de fortalecer su actividad económica.

“La confianza que existe entre los tenderos y su comunidad es uno de los activos más valiosos del comercio tradicional. Las herramientas digitales permiten aprovechar esa cercanía para generar nuevas oportunidades de crecimiento”, agregó Almonte Durán.

El crecimiento del ecosistema digital también acompaña esta transformación. El Reporte FinTech México 2025, elaborado por la Asociación FinTech México, Deloitte y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, identifica una expansión cercana al 20% anual en el sector, una tendencia que abre nuevas oportunidades para que los comercios tradicionales incorporen servicios financieros y digitales a su oferta cotidiana.

Más que sustituir la esencia de la tienda de barrio, la tecnología está ampliando sus posibilidades. El mostrador sigue siendo el mismo; lo que cambia es la cantidad de soluciones que hoy pueden ofrecerse desde un celular.