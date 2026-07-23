Se aplicarán ajustes en millones de pensiones del IMSS

A partir de agosto

Los cambios responden a reglas precisas relacionadas con el régimen bajo el cual se otorgó este derecho

A partir de agosto de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicará ajustes en millones de pensiones, una actualización que genera expectativa entre jubilados y pensionados de todo el país. Aunque no todos los beneficiarios recibirán un incremento, existen mecanismos legales que permiten modificar el monto mensual bajo ciertas condiciones específicas.

A diferencia de otros apoyos sociales, el aumento de una pensión del IMSS no suele ser generalizado ni automático. En la mayoría de los casos, los cambios responden a reglas precisas relacionadas con el régimen bajo el cual se otorgó la jubilación, la situación familiar del pensionado y la correcta integración de la información al momento del cálculo original.

Durante 2026, la legislación mantiene tres vías reconocidas para incrementar una pensión ya otorgada: los ajustes automáticos, las asignaciones familiares y la corrección de errores. Entender cómo funciona cada una es clave para saber si una persona pensionada forma parte del grupo que verá reflejado un aumento en febrero.

Los ajustes automáticos

Algunas pensiones del IMSS reciben actualizaciones periódicas vinculadas a la inflación o a indicadores como la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este tipo de incremento depende del tipo de pensión y del régimen bajo el cual fue concedida, principalmente en jubilaciones del esquema tradicional.

Estos ajustes no siempre se reflejan de manera inmediata en el pago mensual. Por ello, es recomendable revisar resoluciones, comprobantes de pago y depósitos bancarios para confirmar si el aumento correspondiente al pasado febrero de 2026 ya fue aplicado o si existe una omisión administrativa que deba aclararse ante el Instituto.

Cuando el incremento no aparece, también es necesario verificar que el cálculo inicial de la pensión sea correcto, ya que errores en semanas cotizadas, salario base o régimen pueden impactar el monto desde el inicio de la jubilación.

Las asignaciones familiares

Las asignaciones familiares son una de las formas más comunes de aumentar la pensión del IMSS. Este beneficio se otorga cuando el pensionado acredita beneficiarios con derecho, como esposa o esposo, concubina o concubinario, hijos o incluso ascendientes que dependan económicamente.

El incremento se integra directamente al pago mensual de la pensión y puede variar según el número y tipo de beneficiarios registrados. En el caso de los hijos, se deben comprobar requisitos como estudios o incapacidad, mientras que en el caso de los ascendientes se exige demostrar dependencia económica.

Si el pensionado no cuenta con familiares con derecho, puede solicitar una ayuda asistencial, un apoyo menor pero contemplado dentro del esquema de asignaciones familiares reconocidas por la ley del IMSS.

La corrección de errores

Otra vía para incrementar la pensión es la Solicitud de Modificación de Pensión por Hechos, un trámite que permite corregir errores o integrar información omitida en el cálculo original. El IMSS acepta solicitudes por mensualidades mal pagadas, ajustes en el salario base o incorporación de cargas familiares no consideradas.

Si el Instituto no emite una respuesta favorable, la ley contempla el recurso de inconformidad, un procedimiento formal para impugnar resoluciones definitivas dentro de los plazos establecidos.

Para quienes cotizaron bajo la Ley 1997, también existe el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, aunque no aplica en todos los casos. Finalmente, el IMSS advierte que volver a trabajar puede suspender pensiones garantizadas, por lo que revisar el régimen antes de hacerlo resulta fundamental.

Aumento histórico del 70% en el pago de pensiones

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó la inconstitucionalidad de los porcentajes discriminatorios en el cálculo de las pensiones por ascendencia de la Ley de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta decisión representa un acto de equidad financiera que impacta directamente en el bolsillo de las familias mexicanas.

Durante décadas, el IMSS aplicó una normativa que castigaba económicamente a los padres de los trabajadores fallecidos. Sin embargo, gracias a este precedente obligatorio establecido por el máximo tribunal, los beneficiarios que históricamente se encontraban marginados en el tabulador ya experimentan un incremento sustancial en sus depósitos mensuales, garantizando así una vejez digna tras la lamentable pérdida de su sustento principal.

El fallo emitido por los ministros señala de manera contundente que la regla original de la Ley 73 vulneraba el derecho a la igualdad al basar el monto económico en el tipo de parentesco. Anteriormente, la legislación otorgaba un 90% de la pensión a la viuda, viudo o concubina sobreviviente, pero limitaba drásticamente a los padres (ascendientes), otorgándoles un raquítico 20%, incluso si estos dependían financieramente en su totalidad del trabajador finado.

A partir de esta sentencia, la SCJN obliga al IMSS a homologar las condiciones. Esto significa que los padres de un asegurado fallecido ahora tienen derecho a recibir exactamente el mismo 90% de la pensión.

Este aumento automático del 70% aplica siempre y cuando se cumplan los siguientes supuestos:

Que no exista cónyuge, hijos o concubina con derecho preferente a la pensión.

Que los padres puedan comprobar legalmente que dependían económicamente del trabajador al momento de su deceso.

Al generar una jurisprudencia de carácter obligatorio, todos los jueces y tribunales del país deberán aplicar este nuevo criterio a favor de las personas que cotizaron y se amparan bajo este régimen del Seguro Social.