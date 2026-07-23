Casa Sauza celebra Día del Tequila con experiencias sensoriales y tradición viva

Tren, catas sensoriales y música mexicana

Víctor Quezada, embajador global de portafolios de Suntory, resume la esencia de este festejo

La histórica casa tequilera de Tequila, Jalisco, prepara un abanico de actividades para celebrar el Día del Tequila, desde el emblemático Tequila Express hasta catas en silencio, maridajes, mixología y espectáculos musicales que retoman la tradición de Noches Tapatías, todo con el objetivo de que visitantes nacionales y extranjeros “se lleven un pedacito tequilero en su corazón”.

Víctor Quezada, embajador global de portafolios de Suntory, resume la esencia de la celebración en entrevista “cuando hablamos de tequila hablamos de historia, de legado, de una herencia que va impregnada de esa mexicanidad”, una bebida versátil que hoy se vive en experiencias sensoriales, gastronómicas y musicales más allá del clásico shot.

Casa Sauza quiere mantener viva la alegría y la fraternidad mexicana con el resto del mundo a través del Día del Tequila, una fecha que la casa considera “sumamente importante al ser una de las casas tequileras pioneras, con más de 150 años elaborando desde un principio vino mezcal, eventualmente transformando a tequila. Entonces esta efeméride es un pretexto formidable para que la gente vaya, conozca y viva de una manera diferente lo que es toda la industria”, en un entorno que combina historia, agroindustria, experiencias sensoriales y entretenimiento.

Tequila Express y la casona de 1836

El corazón de la experiencia de Casa Sauza es el Tequila Express, “un tren que viaja desde Guadalajara hacia Tequila” y que permite adentrarse en “todo el tema tequilero, de los procesos, de todo este misticismo que hay de esta agroindustria en un jardín botánico”. Ahí, explica Quezada, se fomenta que “los jimadores empapen esa experiencia con toda la gente que nos visita”, antes de continuar con el recorrido en fábrica.

El circuito culmina en la emblemática casona de la Quinta, “una casona de 1836, que lo que muestra es esa historia híbrida de los procesos del tequila dentro de una casona”, donde la gastronomía y el entorno arquitectónico terminan de redondear la vivencia. Para quienes no disponen de todo el día, Casa Sauza ofrece alternativas más breves: “para las personas que a lo mejor no tienen todo el tiempo… tenemos experiencias para la gente que llega ahí, tenemos un restaurante, el recorrido como tal también es parte de ese desarrollo que queremos fomentar”.

Catas en silencio, maridajes y mixología

Con motivo del Día del Tequila, la casa tequilera apostará fuerte por el componente sensorial. “Tendremos catas en silencio por medio de unos audífonos, tendremos maridajes, tendremos catados con micromaridaje, que son pequeños chocolates, les mostramos la mixología, los enseñamos a hacer su propio ‘cantarito’, que es una bebida muy emblemática de la región”, detalla Quezada.

Quezada recuerda que el tequila es hoy un símbolo global: “No olvidemos que una de las palabras más buscadas a nivel mundial es el tequila. Es una de las bebidas que no han tenido un decrecimiento en mucho tiempo, al contrario… es una bebida de tendencia a nivel global para la mixología, para el maridaje”.

También marca distancia con la imagen del tequila únicamente como shot: “Esos tiempos donde el tequila se aventaba en shot han quedado atrás, hoy por hoy la gente tiene un poco más de conocimiento, más interés en desarrollar mixología y crear sus propias experiencias. El tequila es una de estas pocas bebidas que tienen esa versatilidad para transformarse, para tomarse ya sea solo o acompañado, la sangrita, el limón y la sal son acompañamientos que nacieron con esto” y que luego dieron paso a cócteles como “la margarita, que es el cóctel que más se vende a nivel global”.

De Noches Tapatías a los artistas locales

El Día del Tequila en Casa Sauza también recupera la estrecha relación entre la bebida y la música mexicana. “El tequila sin música es como un tequila sin limón y sal”, resume Quezada, al recordar el papel de la marca como impulsora de talentos desde la época de Noches Tapatías, “uno de los primeros shows de la televisión mexicana donde se fomentaba que nacían nuevos talentos”.

“Muchos de los artistas que conocemos actualmente de la música mexicana nacieron como patrocinio de Casa Sauza… Pedro Infante, Jorge Negrete, eventualmente migró a Javier Solís, José Alfredo Jiménez, inclusive nos tocó un poco todavía de apoyar a Juan Gabriel”, enumera. Hoy, esa tradición continúa con artistas locales como Dos Tipos de Cuidado, quienes “emulan un poco esa versatilidad que tuvo Pedro Infante con Jorge Negrete” y forman parte de las amenidades de fin de semana en la Quinta Sauza.

Además de las experiencias en sitio, Casa Sauza invita a los visitantes a llevarse un recuerdo físico del viaje. “Tenemos una tienda de recuerdos… donde tenemos distintos souvenirs, tanto el Tequila Express, que es una edición limitada… tenemos artesanías locales”.

Entre las piezas más singulares destaca “una edición especial de una botella que solamente vas a encontrar en Casa Sauza, una botella de Tres Generaciones, que está intervenida por el artista Juan Carlos Santos Coy”, el mismo que intervino la sala de catado. A ello se suma “toda nuestra gama de tequilas de 100 Años, de Hornitos, Tres Generaciones y todos los tequilas de Sauza”, además de “una infinidad de artesanías muy enfocadas a la elaboración de fibra de agave” con las que la casa busca apoyar a artesanos locales.

Su mensaje final resume el espíritu del Día del Tequila en Casa Sauza: “Que nos visiten, que conozcan todo lo que es Tequila, que beban su cultura y que disfruten siempre con mucha moderación, pero sobre todo acompañado. Un buen tequila siempre va acompañado de familiares y… con una rodaja de limón y de sal”.