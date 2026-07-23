La UAEMéx impulsa el bienestar animal para transformar la vida de las personas

A través del CIRAC, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia rehabilita y entrena perros rescatados para participar en terapias e intervenciones asistidas con enfoque en su bienestar

Toluca, Méx.- Los perros pueden convertirse en aliados para mejorar la salud física y emocional de las personas cuando su desarrollo parte del respeto, el cuidado y el bienestar animal. Bajo esta premisa, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través del Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina (CIRAC) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, impulsa un modelo de intervención en el que el bienestar de los animales es tan importante como el beneficio que genera en quienes participan en las terapias.

En el marco del Día Mundial del Perro, que se celebra el 21 de julio, el coordinador del CIRAC, Rafael Cano Torres, explicó que este espacio universitario se dedica a la capacitación, entrenamiento y rehabilitación de perros que participan en intervenciones asistidas con infancias y personas adultas mayores, además de promover una cultura de tenencia responsable y respeto hacia los animales de compañía.

Como parte de su labor, el centro ofrece de manera gratuita terapias asistidas, actividades educativas, talleres de lectura y escritura, charlas, pausas activas, orientación sobre tutoría responsable de animales de compañía y el Programa de Esterilización de Perros y Gatos, servicios dirigidos tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

El universitario explicó que la mayoría de los perros que integran el CIRAC provienen de situaciones de abandono o maltrato, por lo que antes de participar en las actividades reciben atención veterinaria integral, que incluye vacunación, esterilización, desparasitación y procesos de rehabilitación física y emocional.

Cano Torres señaló que, aunque el objetivo es brindar oportunidades a todos los perros rescatados, muchos ejemplares adultos presentan secuelas derivadas de experiencias traumáticas que dificultan su participación en terapias asistidas. Por ello, el centro ha privilegiado el trabajo con cachorros, que suelen adaptarse con mayor facilidad al proceso de aprendizaje y socialización.

Los perros seleccionados son preparados mediante un modelo de adiestramiento cognitivo-emocional que busca fortalecer su confianza, reducir el estrés y favorecer experiencias positivas durante su formación, de manera que las actividades representen una experiencia enriquecedora tanto para los animales como para las personas con quienes interactúan.

A la par, el CIRAC desarrolla estrategias de enriquecimiento ambiental que permiten a los perros expresar conductas naturales, convivir en grupo y desarrollarse en espacios abiertos, condiciones que favorecen su equilibrio físico y emocional.

En la actualidad, más de 30 perros forman parte de este espacio universitario, donde reciben atención permanente de especialistas y viven en un entorno seguro, libre de maltrato y basado en el respeto hacia su bienestar.

Finalmente, Rafael Cano Torres invitó a la sociedad a reconocer que el cuidado responsable de los perros comienza por comprender sus necesidades físicas y emocionales, ya que solo así es posible fortalecer el vínculo entre las personas y una de las especies que mayor impacto positivo puede generar en la calidad de vida de la población.