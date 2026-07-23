Con sanciones del Tesoro, EU ensaya métodos para someter a narcos

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Informes internos de La Casa Blanca advierten, según medios de este país, que los duros y los conservadores del círculo cercano a Donald Trump no terminan en ponerse de acuerdo sobre la línea que deben seguir para obligar al gobierno de Claudia Sheinbaum a combatir y entregar a políticos aliados a cárteles de las drogas.

Todos coinciden, sin embargo, en que la protección desplegada por la mandataria mexicana y su reticencia a entregar a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y al senador Enrique Inzunza y a otros requeridos por el Departamento de Justicia de EU, ha causado una enorme frustración en el presidente norteamericano, quien por ello ha estado en estos dos-tres meses anteriores a punto de ordenar acciones militares directas en territorio mexicano.

Sin embargo, hasta ahora ha prevalecido la prudencia de un importante núcleo, sobre todo de altos mandos del Ejército de EU, que ha mediado ante el presidente Trump para evitar golpes armados directos al esgrimir no sólo impedimentos legales, sino de política regional e histórica para oponerse

Así, bajo el principio y la lógica de que si se le corta el flujo del dinero, los capos de la droga podrían entrar rápidamente en su desarticulación, han preferido hasta hoy emitir sanciones día el departamento del Tesoro a personas, empresas e instituciones mexicanas que ellos afirman están vinculadas al tráfico de drogas.

En este contexto, el Departamento del Tesoro emitió ayer sanciones a 50 personas y entidades mexicanas presumiblemente aliadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, a fin de minar sus finanzas.

Entre los sancionados está Juan Carlos González, alias “Pelón”, a quien la DEA y otras agencias ubican como quien suplió a Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, en el liderazgo del CJNG, tras la muerte del fundador del cártel.

Al dar a conocer estas sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, indicó que estas medidas buscan desmantelar la estructura financiera y operativa del grupo que es considerado por EU como una organización terrorista extranjera.

Todo ello forma parte de una instrucción del presidente Donald Trump, quien ha dejado claro que los cárteles terroristas en México, “serán desmantelados”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según el Departamento del Tesoro, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una importante participación en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, y otras actividades como lavado de dinero, robo y contrabando de combustible y fraude.

Estas sanciones fueron aplicadas con base en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que son utilizadas para combatir el narcotráfico internacional y el financiamiento del terrorismo.

El Departamento del Tesoro explicó que estas sanciones se coordinaron con el FBI, la DEA, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y otras agencias federales y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de México.

Hay quienes afirman que, de demostrar su contundencia al cortar las redes del financiamiento de los cárteles, este mecanismo de sanciones financieras podrían ser el eje central del gobierno del presidente Donald Trump para combatir a fondo a los cárteles de la droga en México y para obligar al gobierno de la presidenta Sheinbaum a detener y entregar a políticos a EU.

Ruffo, vinculado a proceso y sin apoyo del PAN

Luego de que la jueza federal de control Alejandra Ramírez de la Vega vinculó ayer a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otros siete empresarios y agentes aduanales, por ser parte de una red que contrabandeó más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos con daños por más de 166 millones de pesos a la hacienda pública, su hija buscó en la Embajada de EU en México considerarlo como un preso político y quizá otorgarle el asilo.

Junto con quien fuera el primer gobernador de oposición en México, la jueza igual declaró a Ricardo Thompson, José María de la Peña, Juan Hermilo y Luis Barrientos presos y permanecer en el penal del Altiplano.

José María Peña y Guillermo de la Peña, igual, fueron vinculados a proceso, pero con prisión domiciliaria debido a cuestiones de salud en tanto que Adriana Magali, otra vinculada, continuará en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.

A todos ellos se les acusa de grandes operaciones de contrabando de combustible y vinculados al aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques y que fueron decomisados en Coahuila.

En todo este proceso, el ex gobernador no tuvo ni el apoyo de su partido, el PAN, ni de Somos México, al que está inscrito en su cuadro directivo.

Mientras, en el Senado inician taller de negocios

Luego de vivir el miércoles una sesión de la Comisión Permanente en que se confrontaron duramente legisladores del PAN, PRI y MC con los de Morena y PT por el caso del ex gobernador Ruffo, la senadora priista Karla Toledo abrió un encuentro de capacitación para apoyar mujeres a enfrentar los desafíos de iniciar y consolidar nuevos negocios

Así, la presidenta de la Comisión de Fomento Económico y al Emprendimiento dará capacitación sobe temas administrativos, financieros, plan de negocios, tecnología, análisis del mercado, trámites y créditos en la Cámara alta.

En el curso gratuito participarán integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la Amexme, y se dividirá en cuatro sesiones, y entre sus objetivos está el crear redes de mujeres emprendedoras que hagan frente a los desafíos de comenzar y consolidar nuevos negocios, se dijo.

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