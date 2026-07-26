La UAEMéx consolida estrategia para fortalecer laboratorios y talleres universitario

La DEAC reunió por primera vez a las y los responsables de estos espacios para definir acciones de mejora y colaboración

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Entornos Académicos y Conocimiento (DEAC), reunió por primera vez a las y los responsables de laboratorios y talleres de los distintos espacios universitarios para conocer sus necesidades, identificar áreas de oportunidad y construir una estrategia conjunta que fortalezca el funcionamiento de estos espacios clave para la formación profesional, la investigación y la innovación.

El director de Entornos Académicos y Conocimiento, Celso Rodrigo Rivera Rojo, destacó que los laboratorios representan uno de los pilares del desarrollo científico y académico de la institución, al ser los espacios donde el conocimiento se transforma en práctica, investigación e innovación.

«En los laboratorios se materializa una parte esencial de la misión universitaria; es donde se forman científicas y científicos, ingenieras e ingenieros; donde nacen proyectos de investigación con impacto regional, nacional e internacional, y donde la Universidad demuestra todos los días su capacidad para transformar el conocimiento en bienestar para la sociedad», expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo que realiza el personal responsable de estos espacios, cuya labor resulta fundamental para garantizar la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios especializados que ofrece la Máxima Casa de Estudios mexiquense.

Como parte de la jornada, en el Auditorio «Juana de Asbaje y Ramírez» de la Biblioteca Central se llevó a cabo la Mesa de Diálogo de Diagnóstico de Laboratorios y Talleres UAEMéx, encabezada por el jefe de Laboratorios y Talleres de la DEAC, César Ignacio Esquivel.

Durante este ejercicio, las y los participantes expusieron las principales problemáticas que enfrentan en su actividad cotidiana y presentaron propuestas para mejorar las condiciones de operación y fortalecer el desarrollo de las funciones académicas y de investigación.

En el encuentro también se dieron a conocer los avances del Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo, estrategia orientada a garantizar mejores condiciones de funcionamiento, seguridad y conservación de la infraestructura destinada a la docencia, la investigación y la vinculación.

Con esta primera reunión institucional, la UAEMéx impulsa la creación de una red de colaboración entre laboratorios y talleres universitarios, fortaleciendo la comunicación entre sus responsables y promoviendo una cultura de mejora continua que contribuya a elevar la calidad académica, científica y tecnológica de la institución.