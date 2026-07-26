UAEMéx impulsa el autocuidado con información científica para una alimentación saludable

Toluca, Méx.- En un entorno donde abundan las dietas milagro, la información sin sustento científico y el ritmo acelerado de vida, el autocuidado se ha convertido en una de las principales herramientas para proteger la salud. En este contexto, especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) destacan que una alimentación consciente, equilibrada y planificada puede marcar la diferencia en el bienestar físico y mental de las personas.

En el marco del Día Internacional del Autocuidado, que se celebra cada 24 de julio, la nutrióloga de la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la UAEMéx, María Vianey Ortiz Pacheco, explicó que el autocuidado desde la nutrición implica tomar decisiones informadas y sostenibles que favorezcan la salud a largo plazo, más allá de seguir tendencias o restricciones alimentarias.

La especialista señaló que uno de los principales retos es comprender que alimentarse y nutrirse no significan lo mismo, ya que muchos productos de consumo cotidiano cumplen únicamente la función de quitar el hambre, pero ofrecen un bajo aporte nutricional.

Sin embargo, enfatizó que una alimentación saludable no consiste en prohibir alimentos, sino en aprender a consumirlos con equilibrio y moderación.

«No se trata de ser restrictivos ni de eliminar por completo los alimentos industrializados, porque forman parte de nuestro entorno. Se trata de ser selectivos, de cuidar la frecuencia y las cantidades. Sí podemos disfrutar unas papitas, una pizza o un hot dog, pero también debemos procurar que el resto de nuestra alimentación sea balanceada, con verduras, proteínas de calidad y alimentos frescos», explicó.

Ortiz Pacheco destacó que los beneficios de una alimentación adecuada se reflejan en distintos aspectos de la vida diaria, como el rendimiento físico e intelectual, la concentración, el estado de ánimo y la calidad del sueño. Por ello, consideró que uno de los hábitos más efectivos para mejorar la salud consiste en planificar la alimentación.

Organizar el menú semanal, elaborar una lista de compras y preparar con anticipación algunos alimentos son acciones sencillas que facilitan mantener una dieta equilibrada, reducen el estrés cotidiano y, al mismo tiempo, favorecen la economía familiar.

La especialista universitaria agregó que el autocuidado también involucra otros hábitos indispensables para conservar la salud, como mantenerse hidratado, realizar actividad física de forma regular, dormir lo suficiente y practicar una alimentación consciente, es decir, comer con atención plena y sin distracciones.