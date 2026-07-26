El INE, de “florero” ante campañas anticipadas: legisladores de oposición

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Con el Cofipe prácticamente anulado a causa de acciones y campañas anticipadas del oficialismo -Morena, PT y Verde- y ante la omisión cómplice del INE, el proceso electoral de 2027 -el más grande y complejo en la historia del país-, que iniciará oficialmente el 7 de septiembre próximo, se orienta ya a ser el mayor de los fraudes cometidos a la democracia mexicana.

Con este punto en la agenda para ser revisado el jueves anterior, el Consejo del INE lo pospuso por segunda ocasión no sin antes debatir si procedía o no a consejeros electorales discutir algo que ya está definido por las normas electorales.

Frente a esta nueva evasiva del INE a abordar un tema que está en todos los medios informativos y en la vida diaria de los partidos y de la sociedad, el ex consejero Marco Antonio Baños, representante de Somos México, responsabilizó a consejeros de las consecuencias de no enfrentar su responsabilidad para sancionar las campañas adelantadas en curso.

“… todo mundo en México sabe que hay campañas electorales anticipadas y que eso genera inequidad en la contienda, que la equidad para el siguiente proceso electoral se ha lastimado severamente… y ustedes no quieren regular este punto”, subrayó.

Por ello exigió, como primer paso para reconducir la vida electoral y darle certeza al proceso de 2027, iniciar una revisión de cuentas, transparencia en gastos de cada partido a fin de saber de dónde están saliendo los recursos que se están aplicando en las campañas adelantadas.

Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, consideró que al posponer el revisar las campañas anticipadas, el INE aplaza la aplicación de reglas y con ello pone en riesgo la equidad de la contienda del 2027.

Federico Döring, vocero de su bancada en San Lázaro, acusó que las omisiones del INE dejan en evidencia que la captura de Morena del INE y del Tribunal Electoral “ha dejado a México sin árbitro y sin autoridades electorales… pasaron de ser árbitro a la porra del oficialismo, son la barra brava de Morena, son sus aliados y cómplices”.

Gibrán Ramírez, de MC, recordó que la regulación de los actos anticipados ya existe, pero que hoy el INE doblegado ante Morena, se niega a aplicarla.

Irais Reyes, igual de MC, exigió al INE contundencia y demostrar que es un árbitro autónomo que protege la democracia y no estar sometido a fuerza alguna.

“El INE tiene que ser contundente, debe anticiparse a los escenarios, debe proteger la equidad de la contienda y debe brindar certeza a todos los participantes. El hecho de que esté posponiendo las decisiones y pateando el bote, lo único que esté generando es pérdida de credibilidad”, aseguró.

De nada sirvió el alegato opositor, el INE por unanimidad pospuso el debate y su posible fijación de reglas ante el desborde de campañas adelantadas.

EX mandatarios del PAN apoyan a Ernesto Ruffo

Encabezados por el ex presidente Vicente Fox, 12 ex gobernadores del PAN exigieron al régimen de la 4T detener de inmediato el proceso político contra Ernesto Ruffo y permitirle seguir un juicio justo desde su domicilio.

En un posicionamiento conjunto leído en un acto en Guadalajara por el ex presidente Fox, los gobernadores dijeron estar seguros de la honestidad del que fuera el primer gobernador de la oposición en México.

“Yo meto las manos al fuego por Ernesto Ruffo, lo hago ahora y lo hago mil veces si es necesario. Conozco a Ernesto Ruffo desde hace muchísimo tiempo; no solo es un excelente compañero, es una persona íntegra, es una persona honesta, es una persona responsable… Es evidente este pisoteo y violación a la Constitución y a la ley”, dijo, a su vez, Fox con vehemencia.

El senador Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, dijo que este posicionamiento contaba con el respaldo del ex presidente Felipe Calderón.

“El llamado que venimos a hacer aquí es que este país requiere de un Poder Judicial independiente, de un equilibrio de poderes necesario para que haya contrapesos y corrijan cualquier desviación”, afirmó Cárdenas Jiménez.

El pronunciamiento de los ex gobernadores panistas encabezados por el ex presidente Vicente Fox fue asumido por analistas como un evidente extrañamiento hacia la dirigencia del PAN de Jorge Romero, quien apenas ha hecho dos o tres comentarios sobre el hecho y no ha promovido ninguna manifestación en el país.

A 2 años de la entrega de El Mayo a EU, Rocha Moya baila

Mientras Ismael El Mayo Zambada cumplía el 25 de julio 2 años de haber sido secuestrado y entregado por uno de Los Chapitos a la justicia de EU, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, era grabado con un celular bailando tranquilo y sonriente en una fiesta en su natal Badiraguato.

Evidentemente despreocupado, hasta ajeno a la exigencia de su captura y entrega para ser procesado en un tribunal de Nueva York, por vínculos con el Cártel de Sinaloa, el gobernador sinaloense quizá festejaba la posibilidad de regresar a la gubernatura como se manejó a fines de la semana anterior.

Mientras Rocha Moya bailaba, su ahora ex amigo, El Mayo Zambada recibía una sentencia de por vida.

En la historia de ambos, de Rocha Moya y de El Mayo, quedará el registro de que el capo fue sometido, secuestrado y amarrado y cubierta su cabeza con una bolsa para ser subido con violencia a un jet ejecutivo de unas 8 plazas para ser llevado desde Culiacán a un pequeño aeropuerto de Nuevo México cercano a El Paso y ser entregado a agentes del FBI, el 25 de julio de 2024, luego de que fue citado a un encuentro en que se suponía mediaría en un conflicto entre el gobernador y el entonces diputado federal Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado en ese mismo evento.

De todos los involucrados en ese encuentro, el único que está libre y que se da el lujo de bailar es el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

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