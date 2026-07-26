Cuestión de visas

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El asunto de las visas es un tema coyuntural para aquellos que viven en la frontera norte.

Un documento de suma importancia por la conexión que existe entre habitantes de México y Estados Unidos, por la reciprocidad que hay hacia el vecino país.

La comunicación continua entre habitantes de las dos Californias se ve alterado para aquellos que carecen de dicho papel.

Más difícil es cuando las autoridades mexicanas no cuentan con dicho documento, como es el caso de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a la que le fue retirada la visa hace un año, sin mayor explicación, aunque existen diversas versiones, en realidad el gobierno estadounidense es muy cuidadoso y solamente dice que le fue cancelada a ella y a otros personajes, no solamente de Baja California sino de otras entidades.

Las autoridades estadounidenses solamente le anuncian al personaje en cuestión de la cancelación de la visa y lo que trasciende después depende de los involucrados.

El tema de las visas desata especulaciones de todo tipo. En el caso particular de Marina del Pilar se presume que está siendo investigada ella y el que fue su esposo, Carlos Torres, por presunta vinculación con el crimen organizado. Ella aduce que no hay nada de eso y que es solamente una equivocación y pronto quedará resuelta.

Todo esto en medio de suposiciones, conjeturas y deducciones de todo tipo.

El tema alcanza a los personajes involucrados en la sucesión de la actual gobernadora, principalmente a los militantes y aliados de Morena.

En el pasado mes de junio, a partir del día 22, los principales militantes de Morena en 17 estados concurrieron a la CDMX, para registrarse como aspirantes a ser los defensores de la 4T. como equivalente a que los ganadores serán los candidatos y candidatas a las 17 gubernaturas en disputa.

De Baja California, tres personajes son los que llaman la atención, el alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño; la senadora, Julieta Ramírez, igualmente con licencia, y Montserrat Caballero, ex alcaldesa de Tijuana, aunque ella es militante del Partido del Trabajo, aliado de Morena y del Partido Verde.

El caso es que hace unos días, el diario El Universal de la CDMX publicó una encuesta sobre los aspirantes de Baja California y el posicionamiento de los tres y según las cifras quedaron sembrados en este orden: Ismael Burgueño, Julieta Ramírez y Montserrat Caballero.

Nada alejado de la realidad, aunque aquí se suscita el problema de las visas. Se presume que los tres personajes en cuestión carecen de la multimencionada visa para ingresar a territorio de Estados Unidos.

En los casos de Burgueño y Ramírez son especulaciones. Del primero se dice que hay sospechas de cercanía con los grupos de la delincuencia organizada. De la segunda, que le cancelaron la visa, aunque los dos dicen que no es cierto que cuentan con visa, pero no la muestran.

En el caso de Caballero se ha guardado secrecía sobre el asunto de la visa, aunque ella misma explica que en razón de su matrimonio con un ciudadano estadounidense, le pidieron la visa de turista para darle una nueva, debido a su nueva condición social.

La realidad es que los tres personajes carecen aparentemente, del preciado documento, aunque no sabemos si eso repercutirá para el nombramiento del defensor de la 4T que habrá de derivar en la candidatura al gobierno del estado.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com

ENTRETEXTO

El diario El Universal publicó una encuesta sobre los aspirantes de Baja California y el posicionamiento de los tres y según las cifras quedaron sembrados en este orden: Ismael Burgueño, Julieta Ramírez y Montserrat Caballero. Nada alejado de la realidad, aunque aquí se suscita el problema de las visas. Se presume que los tres personajes en cuestión carecen de la multimencionada visa para ingresar a EU.

PATA

El tema de las visas desata especulaciones de todo tipo. En el caso particular de Marina del Pilar se presume que está siendo investigada ella y su esposo, Carlos Torres, por presunta vinculación con el crimen organizado. Ella aduce que no hay nada de eso y que es solamente una equivocación.