Genocidio y anticomunismo

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Corrientes de extrema derecha, encabezadas por el inefable Donald Trump, mantienen una fuerte ofensiva contra pueblos y naciones progresistas del mundo, al igual que Israel ejerce acciones genocidas contra Gaza y ataques a Irán.

La andanada de la derecha ha logrado avances importantes en América Latina con gobiernos ultra reaccionarios como el de Javier Milei en Argentina; Nayib Bukele en El Salvador, y, a partir del 7 de agosto, Abelardo de la Espriella en Colombia, quienes amenazan a los gobiernos de izquierda de Brasil y México.

En nuestro país, la cruzada derechista la encabeza Ricardo Salinas Pliego y el nuevo partido Somos México, en el que subrepticiamente actúa también el empresario Claudio X. González Guajardo, que tiene como meta acabar con el régimen morenista, aunque muy poco representan en términos de respaldo popular.

El mayor peligro de estas corrientes extremas no es el apoyo popular (carecen de él), sino la violación a la esencia democrática, al pluralismo, la diversidad y los principios de la ONU, para llegar a lo que Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas en territorio palestino, ha denominado necrocapitalismo por estar asentado sobre la muerte de niños y mujeres.

La italiana representante de la ONU ha dicho con toda claridad que por lo menos 66 estados en el orbe violan la obligación de prevenir y castigar el genocidio, encabezados por Estados Unidos, que sin rubor apoya abiertamente a Israel, que conjuntamente con ese país inició la arbitraria guerra contra Irán.

La situación global es delicada porque lo que menos importa es el respeto a los derechos humanos, la justicia o el derecho internacional, violentado flagrantemente cada día en hechos bélicos y políticas de agresión a la soberanía de las naciones.

En ese contexto se encuentra también el incierto futuro de Cuba, que al llegar al 73 aniversario de su revolución se encuentra bajo el asecho de la guerra mundial contra la izquierda, encabezada por el régimen del presidente convicto, habitante de la Casa Blanca.

Susurros

La UNAM, bajo la rectoría de Leonardo Lomelí Vanegas, se ha metido en un verdadero brete con el asunto de los exámenes de ingreso a la máxima casa de estudios del país.

La decisión de ofrecer en línea el examen de admisión para más de 150 mil aspirantes generó, por la falta de controles y previsiones, acciones de diversos grupos que promocionaron bancos de preguntas, asistencia remota con IA, suplantación de identidad durante la prueba y lecturas resueltas.

El caos digital en el que se desarrolló el examen de admisión aún no encuentra solución por parte de la UNAM, que sólo ha podido definir que el examen realizado no tendrá valor y se tendrá que llevar a cabo uno nuevo, sin saberse cuándo, cómo ni dónde.

El desprestigio es para la UNAM.

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