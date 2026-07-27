Gobierno de Naucalpan y la iniciativa privada reforestan el parque La Hoja

Preservación de áreas verdes en Los Remedios

Naucalpan, Méx.- Como parte de la estrategia para fortalecer y preservar las áreas verdes del municipio, el gobierno de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya, llevó a cabo una jornada de reforestación en el parque La Hoja, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y la iniciativa privada.

Durante la actividad se plantaron más de 60 ejemplares de especies forestales y frutales con el objetivo de restaurar el ecosistema local y fomentar una cultura de cuidado y protección del medio ambiente.

Este importante pulmón verde, ubicado dentro del Parque Nacional Los Remedios, desempeña un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, la captura de contaminantes atmosféricos y la regulación ambiental.

Además, constituye un espacio de recreación y activación física para las y los naucalpenses, al tiempo que alberga diversas especies de fauna silvestre, entre ellas tlacuaches, cacomixtles y una amplia variedad de aves.

En la jornada participaron de manera activa más de 40 colaboradoras y colaboradores de la empresa Makymat, quienes se sumaron al esfuerzo impulsado por el gobierno municipal para fortalecer la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y sociedad en favor de la recuperación de los ecosistemas.