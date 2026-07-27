Ecatepec registra un avance de 8.9% en percepción de seguridad

Cifras del Inegi

Ecatepec, Méx.- Al supervisar operativos Red Violeta, Transporte y Moto Segura, que realizan la policía municipal y Marina para prevenir delitos de alto impacto, la alcaldesa Azucena Cisneros informó que después de una década Ecatepec salió del top de los 10 municipios con mayor percepción de inseguridad y avanzó 8.9 puntos porcentuales, de acuerdo con cifras del Inegi.

Destacó que, de marzo a junio de este año, Ecatepec reportó avance de 8.9 por ciento en la percepción de seguridad que tienen los habitantes del municipio, cinco veces mayor a la disminución promedio nacional, y pasó del tercer lugar en inseguridad en el primer trimestre del 2026 al número 12 en el tercer trimestre.

“Hemos iniciado desde muy temprano. Estamos atendiendo el tema de seguridad, no podemos descansar, los operativos se hacen todos los días en diferentes puntos del municipio, no podemos descansar hasta que todos los vecinos se sientan seguros”, afirmó.

Durante gobiernos del PRI, como el del ex alcalde Indalecio Ríos (2016-2019), Ecatepec se posicionó de manera constante en el lugar número 1 a nivel nacional en volumen de robo de vehículos, ya que en promedio hurtaron 27 vehículos por día, y en 2018 se reportaron 11 mil 060 carpetas de investigación abiertas por este delito.

Cisneros Coss destacó que desde el inicio de su administración trabaja para brindar mayor seguridad a la población y se sumó a la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prioriza la atención a las causas, el fortalecimiento institucional y la coordinación efectiva en el territorio.