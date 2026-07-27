La única alianza del PRD es con el pueblo, aseguró Lucina Cortés

Destaca trabajo territorial

Naucalpan, Méx.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) del Estado de México reafirmó su compromiso inquebrantable con la ciudadanía y reiteró que en los procesos electorales del 2027 no irá en alianza partidista.

Así lo aseguró en entrevista, Lucina Cortés Cornejo, dirigente del sol azteca en Naucalpan, al sumarse a las declaraciones del diputado y coordinador parlamentario, Omar Ortega Álvarez.

“La única alianza que tendremos será con el pueblo. Hoy más que nunca estamos llamados a volver y caminar juntos, para enfrentar las ocurrencias, la incompetencia y corrupción de la 4T”, dijo la también regidora.

“Gracias al respaldo ciudadano, somos un árbol que crece con raíces profundas en el Estado de México, un sol azteca que no es una opción de coyuntura, sino una fuerza constante que hoy se declara en la ruta correcta para volver a gobernar desde lo local, tejiendo un futuro más justo para todos,”, tal y como lo dijo nuestro compañero Omar Ortega, reiteró.

Finalmente, Lucina Cortés, remarcó que “el éxito del PRD se forja con trabajo territorial directo, gastando la suela de los zapatos en las calles, escuchando el latido de las demandas en cada barrio y colonia”.