Huixquilucan continúa promoviendo la salud y el deporte: Romina Contreras

Huixquilucan, Méx.- Con el objetivo de continuar promoviendo la salud, el deporte y el sano esparcimiento entre la población, el gobierno de Huixquilucan instaló más de 40 gimnasios de calistenia en diversos puntos de la demarcación, como parte de las acciones de rescate de espacios públicos y mejoramiento urbano que se llevan a cabo en todo el territorio, en beneficio de las familias. La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco compartió que esta iniciativa es impulsada a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan.