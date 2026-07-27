El consumidor busca cada vez más ahorros y créditos

Cambian hábitos de compra

Las tiendas departamentales están experimentando el bolsillo selectivo: estudio

El costo de bienes y servicios sigue aumentando más rápido de lo que sugiere la inflación promedio (3.37 por ciento anual en junio pasado), y las tiendas departamentales están experimentando el bolsillo selectivo.

Tres de cada cuatro mexicanos ha modificado sus hábitos de compra, pues 48 por ciento surten sus despensas con mayor frecuencia en tiendas o supermercados de descuento para cuidar su presupuesto, evidenció la consultoría EY.

Para no caer en pobreza por ingresos –cuando su ingreso no alcanza para comprar al menos una canasta básica–, una persona necesitó de 4 mil 888.22 pesos al mes en la ciudad para cubrir sus necesidades de alimentos y de bienes y servicios. Lo que representó un aumento anual de 3.9 por ciento en junio. En un hogar de cuatro integrantes se necesitan 19 mil 522.88 pesos mensuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para la zona rural, añadió el instituto, se necesitaron 3 mil 503.97 pesos al mes para cubrir necesidades de alimentación y bienes y servicios por persona, 3.4 por ciento más frente a junio de 2025, superior al crecimiento de 3.37 por ciento observado en el índice nacional de precios al consumidor (INPC) de junio.

Así, para muchas familias mexicanas, el costo de vida ha aumentado mucho más de lo que sugiere la inflación promedio.

Debilidad del consumo en general

En temporada de resultados financieros de las empresas que se financian en bolsa, las de consumo básico y discrecional en México están reportando la debilidad del consumo en general, un tímido crecimiento económico y presiones operativas.

De acuerdo con Ariel Méndez, analista bursátil de BX+, la derrama económica en México durante junio (por el Mundial de Futbol), aunque fue positiva en la mayoría de las industrias, descompensó el gasto en otras: el turismo se concentró en las ciudades sede de partidos y dejó débiles otras regiones.

Además, “el efecto positivo en junio no compensó la debilidad de abril y mayo, como resultado de la cautela del consumidor en México y Estados Unidos, así como un dinamismo económico ralentizado”, explicó la especialista.

Tan sólo Grupo Comercial Chedraui reportó una reducción de 3.9 por ciento anual en sus ventas en el segundo trimestre de 2026, hilando cuatro periodos de contracciones, afectado principalmente por la debilidad de Estados Unidos.

Este resultado implica un entorno de consumo bajo, que se observó desde trimestres atrás, y que se agravó por el alza en los precios de la gasolina, que han afectado la distribución de gasto en los hogares.

Para Benjamin Theurer, analista de Barclays, el desempeño general de Chedraui siguió sin alcanzar las expectativas, debido a una menor demanda por parte de los consumidores y a la aplicación de políticas migratorias en sus mercados claves.

En tanto, los ingresos totales de la minorista Walmart aumentaron 1.9 por ciento anual, con México como motor de ingresos.

Vivimos una transformación única en la que la tecnología multiplica el acceso al consumo masivo. Amplias capas de la población, con una presencia abrumadora de nativos digitales y jóvenes, acceden a servicios, desde viajes y la música en streaming hasta el equipamiento deportivo, la moda y la tecnología de vanguardia. Esta inmediatez de adquisición no sólo cambia hábitos, sino que es el motor de una nueva arquitectura social del gasto, aseguraron especialistas.

Ante ello, el consumidor nacional empieza a administrar mejor su gasto. Después de crecer a toda velocidad y superar a Bodega Aurrera Express en número de tiendas, la cadena de descuento 3B alcanzó un total de 3 mil 469 tiendas, al 31 de marzo de 2026.

Los ingresos totales de 3B crecieron 33.4 por ciento en el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, que es el registro público más reciente.

Estas tiendas, que cotizan en Wall Street, operan bajo un modelo de descuento que concentra un surtido de productos esenciales para la despensa familiar, con el objetivo de mantener precios competitivos.

En tanto, el consumo privado se sigue apoyando en el crédito, por ejemplo, el saldo de las tarjetas de crédito aumentó 7.75 por ciento en mayo, reflejando un mayor uso del financiamiento por parte de los hogares, según el Banco de México.

Balance delicado del panorama inflacionario

Pese al descenso de la inflación, el Banco de México (Banxico) enfrenta un entorno complejo, advirtió el subgobernador de la institución, José Gabriel Cuadra García, por lo que aún se tiene un balance delicado del panorama inflacionario.

Al presentar el Panorama inflacionario en México, Cuadra García comentó sobre las variables al subrayar que la economía opera por debajo de su capacidad.

Mientras que, sobre los riesgos, alertó, prevalecen aquellos al alza, lo que constituye un desafío.

El subgobernador reconoció que la inflación descendió en sus últimas lecturas, ubicándose dentro del intervalo de variabilidad.

Tuvo una disminución significativa en el componente no subyacente, que es volátil, enfatizó.

En tanto, se observó una reducción del componente subyacente, primordialmente de la inflación de mercancías, señaló.

Sobre la naturaleza de los choques, detalló, vienen por varios frentes como los de oferta que tienden a reflejar cambios en precios relativos y no presiones generalizadas de precios.

También mencionó los impuestos especiales en algunos bienes relacionados con mercancías alimenticias, y el de aranceles a bienes provenientes de países con los que México no tiene tratado.

De igual manera, el que se origina de eventos climatológicos que afectaron productos agrícolas y los aumentos en las cotizaciones internacionales de energéticos debido al conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, enfatizó que siguen los riesgos para la inflación con la persistencia en servicios y por posibles episodios de una depreciación cambiaria.