Gobierno del Edomex llama a prevenir accidentes en el hogar durante vacaciones

El SUEM registra en promedio 17 incidentes al día; destacan la ingesta de productos de limpieza, medicamentos y bebidas alcohólicas

Toluca, Estado de México.– Con el inicio del periodo vacacional de verano, el gobierno del Estado de México hace un llamado a prevenir accidentes en el hogar. De acuerdo con registros del Sistema de Urgencias del Estado de México (SUEM), correspondientes al mismo periodo de 2025, durante estas fechas se atienden en promedio 17 incidentes al día, entre los que destacan la ingesta de productos de limpieza, medicamentos y bebidas alcohólicas.

El titular del SUEM, Telémaco Ricardo Martínez de la Cuadra, señaló que es fundamental que madres, padres de familia y personas cuidadoras refuercen las medidas de prevención para proteger a niñas, niños y adolescentes, quienes permanecen más tiempo en casa durante las vacaciones escolares.

Informó que entre la segunda semana de junio y la segunda de agosto de 2025 el SUEM brindó dos mil 860 servicios de emergencia a la población. De ese total, 514 correspondieron a incidentes ocurridos dentro de las viviendas, cifra que representó una disminución de 13 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Como medidas preventivas, recomendó evitar que las y los menores manipulen estufas u otras fuentes de calor; mantener los productos de limpieza debidamente etiquetados; no almacenarlos en envases de alimentos o bebidas y resguardarlos, junto con los medicamentos, fuera de su alcance y bajo llave.

Asimismo, al acudir a parques, jardines o espacios recreativos, exhortó a mantener supervisión permanente sobre niñas y niños para prevenir caídas y accidentes al utilizar bicicletas, patinetas o patines sin equipo de protección, así como evitar que crucen hacia la vía pública al intentar recuperar una pelota.