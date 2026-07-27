Avanza construcción del Puente “Periférico” Peñón Texcoco-Avenida 602

Obra del Plan Oriente

Nezahualcóyotl, Estado de México.– En el marco del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Movilidad (Semov) realizó un primer recorrido de supervisión de la construcción del Puente Superior Vehicular “Periférico” Peñón Texcoco-Avenida 602, obra que beneficiará a dos millones de mexiquenses y por donde transitan, en promedio, 53 mil conductores diariamente.

A un mes de haber iniciado los trabajos respectivos, la Semov avanza en el hincado de unos 170 pilotes, a profundidades de entre 30 y 33 metros, de acuerdo con las condiciones del terreno. El proceso de cimentación lleva un avance del 21 por ciento y durante el recorrido por la obra se verificó la correcta nivelación y alineación de los pilares.

Juan Hugo de la Rosa, Secretario de Movilidad, destacó que el puente es una obra prioritaria que se inscribe en la estrategia “2026, Año de las obras en Estado de México” y facilitará la interconexión entre la autopista Peñón-Texcoco con la Avenida Oceanía, Circuito Interior y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Durante el recorrido, acompañado de Judá Levi Apolinar Trujillo, Director General de Vialidad, el titular de la Semov destacó que la estrecha coordinación interinstitucional entre los Gobiernos federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, permite realizar obras de beneficio social que mejoran la calidad de vida de las familias, con traslados más ágiles, eficientes y seguros.

A su vez, Apolinar Trujillo, explicó que la sola estructura del puente tendrá 300 metros de longitud y más 400 metros de acceso y descenso. Indicó que esta obra contará con cuatro carriles de circulación, dos de ida y dos de regreso.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado de México cumple su compromiso de transformar la movilidad con obras de infraestructura con una vida útil de varios años, para mejorar el nivel de vida de las y los mexiquenses.