FESTIVAL CERVANTINO DESDE EL HOTEL BALCÓN DEL CIELO

EVENTOS IMPERDIBLES

Del 3 al 18 de octubre del presente año, diversos artistas internacionales inundarán la capital de Guanajuato

Para vivir una experiencia única e irrepetible, hospedarte en el Hotel Balcón del Cielo es la mejor opción para conectar con uno de los eventos culturales más importantes de México. Por ello, a continuación te presentamos cinco actividades de este año que no te debes de perder.

Mike Patton inaugura el Cervantino con Mondo Cane

El sábado 3 de octubre en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, el legendario vocalista de Faith No More abrirá el festival con uno de sus proyectos más aclamados. Mondo Cane revive el pop italiano de las décadas de 1950 y 1960 acompañado por una gran orquesta en un espectáculo elegante, potente y completamente distinto a cualquier presentación musical del festival.

Camerata de Salzburgo y María Dueñas

El sábado 10 de octubre en el Teatro Juárez se realizará uno de los conciertos más esperados de esta edición. La Camerata de Salzburgo, considerada una de las orquestas de cámara más prestigiosas del mundo, compartirá escenario con la extraordinaria violinista María Dueñas, una de las intérpretes más destacadas de su generación. El marco incomparable del Teatro Juárez hará de esta presentación una experiencia única para cualquier amante de la música clásica.

Grupo Niche

Oara el sábado 17 de octubre en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, la popular institución de salsa colombiana llegará con su gira Niche Disco Tour 2026, y pondrá a bailar a miles de asistentes en una de las noches más festival del Cervantino.

(LA) HORDE / Ballet Nacional de Marsella

Para el domingo 18 de octubre en el Auditorio del Estado, la compañía francesa presentará Room With a View, una producción internacional que fusiona danza contemporánea, una impactante propuesta visual y la música electrónica en vivo del compositor Rone. Será una experiencia inmersiva que ha conquistado escenarios de todo el mundo.

Dabeull Live Band

El mismo domingo 18 de octubre en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, el músico francés será el encargado de clausurar el festival con una enorme celebración de funk y disco, inspirada en los años setenta y ochenta. Sintetizadores analógicos, una espectacular banda en vivo y una atmósfera de fiesta convertirán este concierto en un cierre inolvidable.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO DESDE LAS ALTURAS

Como en cada edición, moverse por Guanajuato Capital en fechas del Cervantino puede ser todo un reto ya que hay mucha demanda de transporte. Por ello, hospedarte en Hotel Balcón del Cielo y realizar una experiencia caminando es una idea que no sólo simplificará tu estancia y experiencia del festival, sino que también lo hará más cómodo ya que gracias a su funicular estarás a sólo 5 minutos del centro de la capital guanajuatense. Recuerda consultar los horarios del funicular y reservar tu hospedaje con anticipación.