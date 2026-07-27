Ladrones desatará su “Flow Pesado”

En el Pabellón Oeste de la CDMX en 2026

El cuarteto conformado por Zxmyr, José Macario, Diego Zornoza y Pepe Fierro, traerá a la Ciudad de México su propuesta musical

Por: Asael Grande

La escena del hip hop y el rap metal en México se prepara para uno de los encuentros más enérgicos del próximo año. La reconocida agrupación tapatía Ladrones ha confirmado oficialmente su regreso a la capital del país, con una presentación programada para el sábado 29 de agosto de 2026 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

El cuarteto conformado por Zxmyr, José Macario, Diego Zornoza y Pepe Fierro, traerá a la Ciudad de México su propuesta musical autodenominada como «Flow Pesado», un potente concepto que entrelaza las rimas del rap, la agresividad del metal y matices de la música tradicional mexicana.

Respecto a esta nueva etapa José Macario y Zxmyr compartieron el gran significado que tiene para el grupo: “el concierto del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, es una etapa y un momento especial para nosotros, porque sucede un día después de que lanzamos nuestro nuevo álbum, que se llama, ‘Arriba la L’, estamos muy emocionados, también venimos de hacer un tour por Estados Unidos de más de veinte fechas, y vamos a hacer algunas fechas aquí en México previas al show del Pabellón, estaremos en Monterrey, Saltillo y Guadalajara, y cerramos en Ciudad de México, agarrando toda la energía de nuestra gente, estamos muy felices de tocar en México, tenía rato que no tocábamos un concierto completo, y después del show de aquí, iremos a Canadá y al Día de los Deftones; el Pabellón representa para nosotros un foro muy importante”, comentó, José Macario, considerado uno de los mejores guitarristas de México, quien fue pilar de bandas icónicas del metal y rock nacional como Resorte (nu metal), Parazit (metal progresivo), Arcadia Libre y Here Comes The Kraken.

“Macario y yo, somos amigos desde hace mucho tiempo –dice, Zxmyr- hacemos música con el corazón, fue una gran coincidencia que la gente abrazara nuestro proyecto, y exponer nuestro trabajo a nivel mundial, estamos contentos, la música debe de disfrutarse, este proyecto es para las generaciones que vienen buscando cosas nuevas, que no suenen igual; somos un poco ladrones de lo existente, hay muchos temas crudos, de la calle, también hay cosas personales, cosas que nos han pasado a nosotros, ahí surge la magia, en la parte que se identifica la gente con nuestra música, tratamos de dar un mensaje muy real, también tengo un proyecto de solista como rapero, por eso el rap trata de llevar un mensaje más crudo, de la calle hacia la música, entonces, quise traer esa parte hacia Ladrones, porque creo que es con lo que más me identificado con la gente, al final Ladrones resulta tener un mensaje positivo, somos puros amigos que tenemos años haciendo música de distintos géneros”, agregó, Zxmyr, conocido como El “Flaco Pesado”, es uno de los raperos precursores de la nueva ola del hip-hop en México, quien inició su carrera solista en 2018 bajo el sello Alzada, destacando por su álbum debut Más Cabrón que Bonito.

La banda ofrecerá un concierto bajo el formato de full set (larga duración), en el cual repasarán los éxitos que los han consolidado en la escena independiente y, de manera muy especial, los temas de su tercer material de estudio titulado Arriba La L. Su concierto, no llegará en solitario, la velada contará con la participación de Lord Monde y Sahir Montoya como proyectos invitados, encargados de encender los motores en el recinto de la delegación Iztacalco, el cual cuenta con un aforo aproximado para 3,500 asistentes.