Sheinbaum Pardo hace llamado a proteger a niños y jóvenes ante uso de plataformas y redes sociales

Se busca el conseno para una regulación

El objetivo es garantizar el sano desarrollo, señala la Presidenta

Ante la creación de una propuesta, en consenso, para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a madres y padres de familia, así como a tutores, a tomar decisiones para garantizar la protección y el sano desarrollo de la niñez y la juventud mexicana.

“Estamos llamando a madres y padres de familia a tener esta información, nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de su vida en donde el uso excesivo de las redes sociales, del teléfono celular puede tener implicaciones para el resto de su vida. Y si son todos los niños, todos los adolescentes, son implicaciones en general para el desarrollo del país, por eso la importancia de esta discusión”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que el consenso en la regulación de este tema toma importancia debido a que el objetivo es el cuidado y la concientización sobre el impacto negativo del uso excesivo de plataformas digitales y redes sociales. Ante esto, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que de acuerdo con una encuesta De las Heras Demotecnia, el 71 por ciento de las madres y padres de familia considera necesario que el gobierno regule el uso de celulares en las escuelas.

“Por eso la apertura de ‘La mañanera’ los lunes sobre el tema y también después vamos a ir sobre inteligencia artificial. Primero vamos a este tema que por considerarlo un asunto de salud pública es fundamental que entre todas y todos lo trabajemos, porque los impactos no solamente son ahora, sino son para las generaciones de jóvenes que después van a gobernar, que después van a trabajar en hospitales, que después van a trabajar de policías, que después van a trabajar de bomberos o de cualquier otro oficio o van a educar a sus propios hijos. Es muy importante que socialmente conozcamos el impacto del exceso de uso o del mal uso en todas y todos”, señaló.

Hacer conciencia de los impactos

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó que el objetivo es que se haga conciencia de los impactos que tiene el uso excesivo de plataformas digitales en el desarrollo de las infancias y aseguró que la regulación es una responsabilidad del Gobierno de México, así como de las madres y padres de familia, porque afecta la formación cognitiva de los menores de edad.

La maestra en Orientación Psicológica y especialista en Prevención de Adicciones, Tania Jiménez García, informó que el uso de celulares afecta la producción de dopamina por lo que el cerebro funciona de manera distinta, además de que también impacta en la corteza prefrontal generando problemas de concentración, de control, paciencia y para la resolución de conflictos.

Puntualizó que al igual que otras adicciones, el uso problemático de la tecnología trae consigo: pérdida de control, impulso por su uso y continuar pese a que genere problemas, pérdida de tolerancia y abstinencia, sin embargo, destacó que la buena noticia es que gracias a la neuroplasticidad del cerebro, los impactos negativos pueden contrarrestarse; se recomienda que a niños de 0 a 12 años se les retire el dispositivo, mientras que de 13 a más años debe haber una disminución gradual y acompañamiento. Subrayó que es vital encontrar soluciones en familia, comunidad, con escuelas y Gobierno, ante esta problemática ya que las nuevas generaciones perderán 20 años de su vida en redes sociales.

A través de un enlace a Palacio Nacional, la doctora en Neurodesarrollo e Investigadora en la Universidad de Washington, Lucía Magis Weinberg, detalló que el uso prolongado de tecnología adelgaza diferentes zonas del cerebro, generando erosión en la atención, más distracción y cambios entre una tarea y la otra, más errores, esfuerzo y estrés, por ello, la recomendación es dar guía y acompañamiento con acciones como establecer límites, espacios de desconexión, modelar hábitos saludables en casa, impulsar la convivencia y aprendizaje presencial desde las escuelas, promoción de una cultura digital saludable, formación en ciudadanía digital y a nivel de política pública, asegurar que las plataformas sean seguras y adecuadas.

CSP urge a resolver problema por examen de UNAM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resolver lo más pronto posible el problema de los resultados del examen de ingreso a licenciatura, para dar certidumbre a los aspirantes.

“Es una institución autónoma de mucho prestigio, les ocurrió este problema y tienen que darle una solución. Y confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar a la UNAM”, dijo la mandataria.

La UNAM suspendió las inscripciones que iniciarían este lunes para revisar presuntas trampas en el examen virtual de ingreso a licenciatura, lo que dejó en vilo a los 21 mil 962 alumnos que habían logrado un lugar entre 158 mil 712 aspirantes.

se le preguntó a la titular del Ejecutivo federal: ¿Considera correcto que la UNAM realice nuevamente él examen de admisión de forma presencial?»,.

“No puedo yo decir en qué (sí) y en qué no estoy de acuerdo. Es una decisión que le corresponde a la UNAM, no a la Presidenta de la República. Ellos tienen que resolverlo. No tengo tanta información de cómo se dio esta situación, pero sí, es importante que se resuelva pronto, para poder dar certidumbre, pues a todos los jóvenes que quieren entrar a la UNAM”, respondió.