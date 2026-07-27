MARÍA JOSÉ Brilla con el sencillo “RESPIRAR”

Producida por Aureo Baqueiro, aborda el momento preciso en el que un amor se quiebra

María José, la mejor voz de Latinoamérica, acapara una vez más la escena musical con “Respirar”, un grandioso sencillo que marca una nueva y majestuosa etapa en la trayectoria artística de la intérprete y que es, además, el primer focus track de su próximo disco titulado Alma de Mujer, en el cual muestra la voz que sale al mundo con elegancia, autenticidad, fuerza y serenidad, pero que sobre todo dice la verdad desde su propia piel.

“Respirar”, producida por Aureo Baqueiro, aborda el momento preciso en el que un amor se quiebra y deja los pedacitos del pasado en el suelo para ver renacer a una mujer poderosa y llena de sabiduría; bajo este contexto, esta canción es un himno para la resiliencia, la liberación y los nuevos comienzos.

Con una interpretación intensa y una producción magistral que potencia la emoción en cada verso, “Respirar” es un tema que conecta a María José de forma directa con aquellos que conocen el camino doloroso de quienes han tenido que reconstruirse después de una gran historia de amor que se ha ido para siempre.

Esta Pop Power Ballad se filtra hasta la fibra más sensible del corazón a través de una letra espectacular que se ve reflejada en un video oficial en el que podemos observar a la cantante interpretando el tema, mientras nos transmite el poder sanador de este camino que empodera.

Esta canción es la primera etapa de un Ritual único que será completado con cada uno de los lanzamientos del siguiente álbum; por si esto fuera poco, cada etapa del Ritual posee un Manifiesto que concentra y destaca la esencia del mensaje central de cada tema. Es así como María José irá escribiendo en su Almario, a través de redes sociales, cada uno de los Manifiestos. Este Ritual culminará en marzo 2027 con su próximo material discográfico Alma de Mujer.

Este tema, ya disponible en todas las plataformas digitales, llega en un momento clave para la sobresaliente trayectoria de María José, quien recientemente tuvo 5 fechas SOLD OUT en el Auditorio Nacional con su gira Ahora o Nunca; asimismo, seguirá deleitando a sus fanáticos en sus próximas presentaciones el 6 y 7 de agosto en el Auditorio Nacional.