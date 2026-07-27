Diferente Nivel apuesta por la evolución con Un viaje diferente Vol. 2

La agrupación consolida su carrera con nuevos lanzamientos

El nuevo álbum incluye colaboraciones, cuatro covers y una propuesta que busca conectar desde la verdad

Por Arturo Arellano

Diferente Nivel continúa ganando terreno dentro del regional mexicano gracias a su estilo auténtico, energía en el escenario y una propuesta musical que logra conectar con las nuevas generaciones.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha trabajado de manera constante para consolidar su carrera, llevando su música a distintos escenarios y fortaleciendo su presencia con lanzamientos que reflejan su evolución artística. Entre sus temas más recientes destaca “Manzo”, sencillo que tuvo gran aceptación, así como “Vamos”, una canción inspirada en la pasión que despierta el fútbol en México.

Sobre este tema, Arturo Balderas compartió: “A mí como aficionado mexicano me quedé con un gran sabor de boca del mundial, hubiéramos querido llegar más lejos pero no se pudo, hay que esperar 4 años más”.

Un disco con identidad

El lanzamiento de Un viaje diferente Vol. 2, estrenado el 17 de julio, representa una nueva etapa para la agrupación, integrando colaboraciones y una selección musical basada en la conexión personal del grupo con cada tema.

“Para hacer la selección de los temas del disco Un viaje diferente volumen 2 fueron las que nos gustaran, porque hay colaboraciones. El 17 de julio se estrenó el disco y fue muy bien aceptado”, explicó Balderas.

El álbum también incluirá cuatro covers, ampliando su propuesta musical sin perder su esencia.

Más allá del sonido, Diferente Nivel busca transmitir mensajes con los que su audiencia pueda identificarse, alejándose de estereotipos dentro del género.

“Queremos dejar un buen mensaje en la gente, que se identifiquen con nuestras canciones, que no necesitas ser delincuente o magnate para identificarte con un tema, entonces que se canta con verdad”, señaló el integrante.

Energía en el escenario y próximos conciertos

El grupo también ha destacado por la experiencia que ofrece en vivo, consolidando su conexión con el público en cada presentación “Un concierto nuestro es una fiesta, a donde vamos las barras del evento se acaban, creo que la gente la pasa bien, traemos covers de ídolos mexicanos y mucha diversión”, comentó Balderas.

Como parte de su agenda, la agrupación se presentará próximamente en Guadalajara y Sonora, continuando con su expansión en escenarios clave de México.

Crecimiento sostenido Entre sus logros recientes destacan:

Más de 2.6 millones de oyentes mensuales en Spotify

Éxitos virales en México, Estados Unidos y Centroamérica

“Linda Morenita” con millones de reproducciones en plataformas digitales

Presencia destacada en radio nacional

Presentaciones en escenarios importantes de México y Estados Unidos