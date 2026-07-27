Rentar en CDMX cada vez cuesta más por los altos precios

Limitada oferta de vivienda

En corredores de alta demanda algunas propiedades alcanzan los 100,000 pesos al mes

Con menos desarrollos disponibles y una vivienda propia cada vez más inaccesible, las rentas en la Ciudad de México mantienen una tendencia al alza que, según especialistas, continuará mientras no aumente la oferta habitacional.

El precio de la vivienda en renta en la capital oscila entre 250 y 500 pesos por metro cuadrado al mes, lo que se traduce en una renta promedio cercana a los 24,000 pesos mensuales. En corredores de alta demanda e infraestructura como Polanco algunas propiedades alcanzan los 100,000 pesos al mes.

Además, las rentas en zonas como Reforma registran incrementos superiores a 20% anual desde el cuarto trimestre del 2024, uno de los crecimientos más acelerados del mercado inmobiliario de la capital.

El mercado de vivienda en renta ha cobrado mayor relevancia conforme disminuyen las posibilidades de acceder a una vivienda propia, de acuerdo con Justino Moreno, líder de Accumin Intelligence México.

En zonas como Condesa, Roma, Polanco y Reforma, el elevado precio de los inmuebles en venta ha fortalecido el atractivo para los inversionistas, quienes adquieren propiedades para destinarlas al mercado de renta tradicional o a plataformas de alojamiento temporal como Airbnb.

Para Enrique Téllez, codirector de Desarrolladora del Parque, el incremento en las rentas responde principalmente a la escasez de vivienda nueva.

“Hay pocos mercados que crecen sus precios al 20 por ciento. Tiene que ver con la escasez de nuevos productos y por lo tanto crece el segmento de renta. En la medida que el stock de vivienda no aumente las rentas continuarán en ascenso”, comentó.

El aumento en las rentas está ligado al encarecimiento de la vivienda en venta, pues el precio promedio de los inmuebles en la Ciudad de México alcanzó los 78,400 pesos por metro cuadrado durante los últimos 12 meses, según Accumin Intelligence México.

La consultora también identificó que 53% de las operaciones de compraventa corresponde al segmento residencial, conformado por viviendas con precios de entre 3 y 6 millones de pesos.

Para acceder a una hipoteca de ese tamaño, una familia necesitaría ingresos cercanos a los 120 mil pesos mensuales, una cifra que está muy lejos de la realidad de la mayoría de los trabajadores, por lo que comprar una vivienda parece, para muchos, un sueño cada vez más lejano.

Este escenario ha elevado la barrera para adquirir una vivienda propia en la capital. Así, una mayor proporción de hogares permanece en el mercado de alquiler, lo que incrementa la demanda.

“En la Ciudad de México más del 36% del parque habitacional pertenece al mercado de alquiler; no hay otra ciudad en el país con estos niveles”, dijo Moreno.

Menos proyectos, altos precios

La necesidad de vivienda en la capital ha ido en aumento, mientras la edificación de nuevos proyectos ha perdido ritmo. Moreno explicó que durante el primer trimestre del 2026 ingresaron 72 proyectos habitacionales al mercado, en comparación con los 100 desarrollos por trimestre que se construían entre el 2017 y el 2018.

«Tuvimos un crecimiento este año en comparación con el 2025, pero realmente no alcanza para darle la vuelta al agotamiento del inventario», afirmó.

A esta situación se suma que la mayoría de los desarrollos que actualmente se construyen en la Ciudad de México son de pequeña y mediana escala. Téllez explicó que los proyectos de mayor tamaño enfrentan procesos de autorización más complejos.

Los especialistas coincidieron en que la presión sobre las rentas en la Ciudad de México se mantendría hasta que aumente de manera significativa el inventario de nuevos desarrollos habitacionales.

Déficit, permisos y falta de suelo frenan solución habitacional

El sector inmobiliario advierte que sin certeza jurídica, suelo accesible y permisos ágiles, el déficit habitacional seguirá creciendo en el país La crisis de vivienda en México enfrenta un punto crítico: pese a la disposición del sector inmobiliario para colaborar con el gobierno federal en la construcción de vivienda asequible, la falta de certeza jurídica, la escasez de suelo y la lentitud en los permisos mantienen frenada la solución a un rezago que alcanza cerca de 10 millones de hogares.

Representantes de la industria advirtieron que, aunque existe voluntad política para atender el problema, no hay instrumentos suficientes para ejecutar proyectos en zonas consolidadas, donde se concentra la demanda habitacional.

Jorge Gordon, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), señaló que el principal desafío es la disponibilidad de suelo apto cerca de los centros de trabajo, condición indispensable para reducir el rezago y evitar la expansión desordenada de las ciudades.

Uno de los principales cuellos de botella se encuentra en la regulación administrativa. De acuerdo con desarrolladores, los permisos para proyectos de gran escala pueden tardar más de dos años, lo que retrasa la inversión y limita la capacidad de respuesta ante la creciente demanda.