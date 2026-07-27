Reinventan el icónico Riu Palace Peninsula en Cancún

Profunda reforma

El hotel ha reabierto sus puertas con la gran novedad de la incorporación de Elite Club

También se han sumado opciones gastronómicas y nuevas modalidades de habitaciones con piscina privada para algunos cliente

Cancún.- RIU Hotels & Resorts ha reabierto el Riu Palace Peninsula en Cancún, tras una espectacular y ambiciosa reforma integral. El establecimiento, que desde su apertura en 2012 se ha convertido en uno de los hoteles más reconocibles de la zona hotelera y, sin duda, el más conocido de RIU en Cancún gracias a su arquitectura, ha experimentado una transformación tan profunda que se presenta al mercado como un producto completamente nuevo, diseñado para sorprender y superar las expectativas del viajero. Entre todas las novedades, destaca la inclusión del Elite Club, que en su oferta de productos exclusivos incluye un restaurante, bar y piscina.

Tras la reforma, las 618 habitaciones del Riu Palace Peninsula presentan un aspecto elegante y acogedor, gracias al uso de tonos naturales y maderas cálidas. Un estilo que se traslada a las áreas comunes del hotel como los restaurantes o el lobby, que cuenta también con mayor amplitud en sus espacios y un gran aprovechamiento de luz natural, con los grandes ventanales del bar District ofreciendo una inmejorable vista al mar Caribe.

Una de las grandes apuestas de esta nueva etapa del Riu Palace Peninsula es la incorporación del servicio Elite Club, el servicio exclusivo de RIU diseñado para aquellos clientes mayores de edad que buscan elevar su experiencia. Los huéspedes que opten por este servicio disfrutarán de ventajas únicas, como son oferta de bebidas premium, acceso a un restaurante de especialidades exclusivo para clientes Elite y una piscina exclusiva con bar acuático. De la misma manera, se les garantiza la asignación de una de las 100 mejores habitaciones del hotel, incluyendo algunas con piscina privada. Todas ellas se ubican en el área de villas del complejo, anteriormente destinada a la zona de Solo Adultos, haciendo de su estancia una experiencia diferenciada.

La oferta gastronómica del hotel, con 9 restaurantes y 7 bares, da un salto cualitativo en la calidad de su oferta y se amplía con la inclusión de dos conceptos que diversifican la propuesta culinaria del hotel. El restaurante temático American Country, que se encuentra en el Sports Bar 24 horas, tiene en su carta los favoritos de siempre de la cocina americana; y la heladería Candy, un colorido y divertido espacio que se convertirá, sin duda, en el rincón favorito de los amantes del dulce y de las familias.

Estos espacios se suman a una lista de opciones amplia y variada, compuesta por el restaurante principal, con buffet de comida internacional; el italiano Duomo; el restaurante de especialidades mexicanas, Agave; el restaurante Sakura, con platillos asiáticos; el Steakhouse, que ofrece cortes de carne selectos; y el restaurante de cocina viajera, Krystal, con los platos de tendencia de las cocinas más apreciadas del mundo.

En la zona de piscinas se ubican otros dos clásicos de RIU: el Pepe’s Food, que ofrece platillos al grill; y el Tiki Tako, donde los huéspedes pueden degustar una gran variedad de tacos al más puro estilo mexicano.

Las zonas exteriores del Riu Palace Peninsula siguen manteniendo su amplitud y sus destacados jardines, contando ahora con un total de seis piscinas: tres piscinas de acceso general, una solo para adultos con bar acuático, la anteriormente mencionada con acceso exclusivo para clientes Elite Club y una piscina infantil.

Los más pequeños de la familia podrán disfrutar también del remodelado RIU Land todos los días de la semana, de la misma manera que todos los huéspedes seguirán disfrutando de los shows y actividades ofrecidos por el equipo de animación del hotel. También en materia de entretenimiento, los huéspedes adultos del hotel podrán acceder a las cuatro RIU Party celebradas semanalmente en el Riu Caribe, ubicado justo al lado del Riu Palace Peninsula.

Con esta gran reforma, RIU reinventa por completo el Riu Palace Peninsula y reafirma su firme compromiso y apuesta por Cancún, destino en el que cuenta ya con seis hoteles, mientras que en Quintana Roo suma un total de 15 de los 23 que opera en México.

Además, actualmente se encuentra trabajando en la reforma completa del Riu Palace Mexico, en Playa del Carmen, y en la construcción de su nuevo y cuarto hotel en Costa Mujeres, el Riu Palace Quintana Roo, estado en el que cuenta con casi 8,000 colaboradores de los 14,000 que tiene en México.

Tras una espectacular y ambiciosa reforma integral, el Riu Palace Peninsula en Cancún, que desde su apertura en 2012 se ha convertido en uno de los hoteles más reconocibles de la zona hotelera y, sin duda, el más conocido de RIU en este destino gracias a su arquitectura, ha experimentado una transformación profunda que se presenta al mercado como un producto completamente nuevo.