Amigos intocables, una ventana al talento de Sebastián Dante

En el teatro Centenario Coyoacán

El joven actor comparte el personaje de Abel con Manuel Cruz Vivas

Le relación de MejorTeatro con Sebatián Dante inició hace tres lustros cuando era aún adolescente y formó parte del musical Peter Pan, al lado de Lola Cortés y Adrián Uribe, como uno de los Niños Perdidos del País de Nunca Jamás. Hoy, ya convertido en un joven actor con un enorme potencial, es uno de los dos protagonistas juveniles de AMIGOS INTOCABLES, dando vida a Abel, personaje que alterna con Manuel Cruz Vivas.

A sólo dos semanas de su estreno, este montaje –que ha comenzado ya a conquistar al público—hace su presentación formal a la prensa, en la que Sebastián tendrá como padrinos a dos queridos amigos: el prestigiado y exitoso actor Erik Hayser y al laureado director y docente Diego del Río.

Sebastián estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA, de la cual egresó con la medalla al mérito académico.

En teatro ha trabajado en distintas obras como Despertar de primavera, El mercader de Venecia, Money for Free, en el festival de teatro de calle Fira Tàrrega en Catalunya-España, Peter Pan, el musical, de OCESA Teatro, Infierno Comprendido; Argonáutika, entre otras.

En cine participó en El baile de los 41, y en distintos cortometrajes profesionales, entre ellos destacan HHL, ganador de Mórbido Film Festival, también proyectado en el festival de cine de Cannes, FICM, GIFF y Sitges; Hashtag, ganador en Rhode Island Film Festival también proyectado en Moscú y en Shorts México; Cuando las Ovejas quieren ser Toros, dirigido por Julien Barlan para tesis de la universidad SCAD de Savannah en Georgia.

También en Entre Estas Ruinas, dirigido por David Santiago Centro de Capacitación Cinematográfica y Bloom, a film by Freddie Lopez, de PM FILM y Los Ángeles Film School; y en la película El Guau, producida por corazón films para Netflix.

En televisión ha participado en producciones como Mamá Cake, también interpretó a Vicente Fernández joven para la serie El Rey de Netflix; Las Hermanas Guerra y la exitosa producción de Netflix Accidente.

En los últimos años, ha ampliado su interés hacia la dirección explorando y desarrollando sus habilidades para intentar crear nuevas narrativas. Estrenándose como director en el marco del festival Shorts México con su cortometraje Nadie enamorado.

Hoy, Morris Gilbert se siente muy complacido de seguir apoyando el talento joven, como el de Sebastián Dante.

SOBRE LA OBRA:

En 1993 el conde Philippe Pozzo, empresario y propietario de un importante hotel, sufrió un accidente en parapente que lo dejó cuadrapléjico; tal situación le provocó una depresión que incluso lo llevó a intentar quitarse la vida. Sin embargo, la inesperada aparición de Abdel Yasmin Sellou, quien sin ninguna preparación especializada se convirtió en su cuidador, cambió diametralmente la vida de ambos.

Tan es así que los dos escribieron sendos libros: Abdel escribió Has cambiado mi vida, y Philippe Intocable, que sirvió de base en 2011 para la película Intouchables, que se convirtió en un exitazo de taquilla, primero en Francia y luego en materialmente el mundo entero; y dio pie a tres versiones fílmicas más (EUA, Argentina e India). Con estos antecedentes, su paso al teatro era sólo cuestión de tiempo.

Hoy, en una propuesta completamente desarrollada en México, con Morris Gilbert a la cabeza, AMIGOS INTOCABLES está en cartelera en el teatro Centenario Coyoacán.

La adaptación y dirección de escena es de Angélica Rogel, quien sin duda se ha colocado como una de las creativas más destacadas, versátiles y prolíficas de la actual escena nacional.

Al frente del elenco está Tony Dalton, quien regresa al teatro luego de una década de ausencia, durante la cual su carrera se consolidó a nivel internacional, en series y películas exitosas en el mundo entero. Tony da vida al complejo personaje de Felipe.

El papel de Abel es compartido por Sebastián Dante y Manuel Cruz Vivas.

El reparto lo completan cuatro talentosos y experimentados intérpretes: Mónica Dionne, Daniela Luján, Daniel Bretón y María Thisle.

El equipo creativo lo completan Aurelio Palomino (escenografía e iluminación); Luca Mersini (música original); Emilio Rebollar (vestuario); Georgina Coca (utilería); y Josué Guzmán (audio).

La producción general de AMIGOS INTOCABLES es de Morris Gilbert y la producción ejecutiva es de César Riveros.

AMIGOS INTOCABLES ofrece siete funciones a la semana, en el teatro Centenario Coyoacán, en los siguientes horarios: jueves 20 horas; viernes 19 y 21; sábados 18 y 20 y domingos 16:30 y 18:30 horas.