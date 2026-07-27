Día de la Sobrecapacidad de la Tierra invita a replantear nuestra relación con el planeta

Toluca, Méx.- Modificar los hábitos de consumo, aprovechar de manera responsable los recursos naturales y fortalecer la educación ambiental son acciones clave para disminuir la huella ecológica y retrasar el llamado Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, fecha que marca el momento en que la humanidad consume todos los recursos que el planeta puede regenerar en un año.

La profesora e investigadora de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Ruth Moreno Barajas, explicó que esta conmemoración invita a reflexionar sobre el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y la urgencia de transitar hacia modelos de desarrollo más sostenibles.

La especialista señaló que la huella ecológica es uno de los principales indicadores para determinar esta fecha, pues estima la superficie biológicamente productiva necesaria para satisfacer las necesidades de alimentación, vivienda, transporte, energía y consumo de cada persona.

En la actualidad, advirtió, la demanda de recursos naturales rebasa la capacidad del planeta para regenerarlos, lo que provoca un déficit ecológico con consecuencias ambientales, económicas y sociales.

Entre las principales causas de esta presión sobre los ecosistemas, mencionó la deforestación, el cambio de uso de suelo, los modelos intensivos de producción y consumo, así como el transporte de mercancías a largas distancias, actividades que incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuyen la capacidad de los bosques para capturar carbono.

Ruth Moreno Barajas indicó que esta sobreexplotación de los recursos naturales está estrechamente relacionada con fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua, ya que todos dependen del equilibrio de los ecosistemas y de la disponibilidad de los recursos que sustentan la vida.

La investigadora destacó que las decisiones cotidianas también tienen un impacto significativo. Consumir productos locales, reducir la generación de residuos, separar materiales reciclables, hacer un uso eficiente del agua, prolongar la vida útil de los productos y optar por medios de transporte más sostenibles son prácticas que, adoptadas de manera constante, contribuyen a disminuir la presión sobre el medio ambiente.

En este sentido, subrayó que las universidades públicas desempeñan un papel estratégico en la formación de ciudadanos y profesionistas comprometidos con la sostenibilidad, capaces de proponer soluciones frente a los desafíos ambientales actuales.

Respecto a la UAEMéx, explicó que la institución impulsa la sostenibilidad mediante la docencia, la investigación, la vinculación y diversas acciones orientadas al uso eficiente de la energía, la gestión integral de residuos, el reciclaje de desechos electrónicos y la promoción de una cultura de consumo responsable. Añadió que las y los estudiantes pueden convertirse en agentes de cambio al replicar estas prácticas en sus hogares, espacios de trabajo y comunidades.