Marina del Pilar, en el pantano de su función de espía ante el FBI

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Si algo ha quedado en claro en las cuatro filtraciones dadas a conocer por el periodista Héctor de Mauleón, en que exhibe las negociaciones “en lo oscurito” de la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, con agentes del FBI para establecer un mecanismo de entrega de información confidencial del Estado Mexicano a esa agencia de EU, a cambio de recuperar su visa y, sobre todo, para superar una indagatoria norteamericana que pudiera derivar en su aprehensión y extradición, es que ya aceptó ser espía de EU.

Todo lo revelado en esas cuatro entregas advierten que la gobernadora no sólo incurrió en traición a la patria, sino que anuló su encargo como mandataria de BC y parte privilegiada del poder central encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como el suyo solo existen otros 31 asientos en la mesa de debates y flujo de información altamente confidencial y toma de decisiones que encabeza la jefa del Estado mexicano.

Del otro lado estamos los 130 millones de mexicanos comunes que deambulamos por las calles del país y cuyo mayor poder es el voto que entregamos en cada elección federal.

Nosotros no somos invitados a esa mesa del poder a la que sí va y ocupa la gobernadora morenista Marina del Pilar donde fluye información y se toman decisiones que ella ya puso a disposición de al menos el FBI de los EU.

La nueva entrega de De Mauleón

En su nueva entrega, el periodista comparte audios y aporta capturas de conversaciones vía celular y de WhatsApp en que la gobernadora Marina del Pilar Ávila deja en claro que contrató a un ex miembro del FBI llamado Juan Sandoval que ahora opera como intermediario y negociador en gestión de temas legales ante autoridades y agencias de Estados Unidos.

Héctor de Mauleón, quien colabora en El Universal y la plataforma de noticias de Latinus, deja en claro que las negociaciones de la mandataria morenista de BC han sido esencialmente con agentes y exagentes del Buró Federal de Investigaciones, FBI.

De Mauleón, indagó el perfil del ex agente Juan Sandoval, contratado por la gobernadora y encontró que ahora es un consultor con base de operaciones en San Diego, California, y ampliamente conocido en la región de la frontera norte de México… donde sus servicios de asesoría tendrían un costo aproximado de 300 mil dólares (por asunto), cifra que subraya la magnitud de las gestiones legales requeridas por la gobernadora.

El columnista dice que Juan Sandoval habría coordinado acciones con el abogado Michael Nadler, conocido por llevar asuntos denominados de cuello blanco, y hoy representante legal de la gobernadora.

Sandoval y Nadler podrían haberse reunido personalmente por tres ocasiones con agentes de EU para negociar a favor de la gobernadora e iniciar “un proceso de cooperación”, algo así como convertirla en espía del FBI.

En uno de esos encuentros, se habría planteado a Marina del Pilar presentar una “proffer letter”, acuerdo impreso para entregar información confidencial a las agencias de EU con ciertas condiciones sobre el uso de esa información.

Su motivación especial en esta contratación fue para Marina del Pilar que Sandoval había sido parte del FBI y, por tanto, tenía mayores posibilidades de lograr un acuerdo seguro con esa agencia.

El periodista abrió este caso el 22 de junio anterior al dar a conocer un audio en el que revelaba sus negociaciones con agentes norteamericanos con la intención de recuperar su visa y evitar ser parte de una investigación que la pudiera exponer a una petición de extradición y enjuiciamiento penal en EU.

A cambio ella ofreció entregar información surgida en las reuniones del Gabinete de Seguridad encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum e integrado por los titulares de la Defensa, Marina, Seguridad y Guardia Nacional.

En su segunda entrega periodística, De Mauleón relató el 13 de julio que las negociaciones de Ávila con los agentes de EU no avanzaban y las agencias de EU consideraban como una “perdido el tiempo” con la gobernadora.

Esa misma semana, el 16 de julio, el columnista presentó dos audios más que detallaban que la gobernadora había acordado un encuentro Panamá con representantes del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado de EU.

La revelación de ayer 27 de julio, le pone rostro a las negociaciones de la gobernadora al dar a conocer que es el ex agente del FBI Juan Sandoval quien la representa ante el FBI.

En ninguna de estas grabaciones se menciona al ex gobernador y ex senador de Baja California, Jaime Bonilla, como parte de los acuerdos y encuentros.

El ex senador Bonilla, hoy dirigente del PT en BJ y un persistente opositor de la gobernadora, fue acusado por Marina del Pilar Ávila de haberle orquestado estos encuentros y filtraciones con agentes del FBI para exponerla ante la opinión pública como virtual traidora a la patria.

Sin mayor prueba de sus dichos, la gobernadora ha mantenido su denuncia de que fue víctima de una trampa orquestada por su antecesor y rival político, el ex gobernador y ex senador Jaime Bonilla.

Las nuevas revelaciones del periodista Héctor de Mauleón sobre los acercamientos y negociaciones de la gobernadora de BC, Marina del Pilar Ávila, con agentes del FB y sus contrataciones de ex agentes vuelve a colocar este caso en los primeros lugares de medios y redes sociales y deja un tanto de lado el caso del encarcelamiento político del ex gobernador Ernesto Ruffo, con el que se buscó desviar la atención de este y el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, el bailador Rubén Rocha Moya.

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