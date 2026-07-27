¿Dónde va Morena?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

De ser un partido sumamente posicionado que amagaba con ganar 15 de los 17 estados en los que habrá relevo de gobernador en 2027, Morena pasó a las dudas y a los escenarios catastróficos.

La apertura de los registros de los aspirantes a convertirse en candidatos, pasando por el tamiz de defensores de la 4T, no ayudó en nada a la unidad y sí repercutió fuertemente en los estados, en los que causó implosión.

Los estados de Aguascalientes y Querétaro, la dirigencia de Morena sabe que se encuentran fuera de su alcance.

Chihuahua, Campeche y Nuevo León son de difícil acceso para el triunfo de los candidatos morenistas.

Otros más como Baja California, Baja California Sur, además de Colima, Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí y Zacatecas, advierten dificultades para generar el voto del triunfo a los aspirantes morenistas.

Con este mapa se pensaría que los restantes estados, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, serán las mieles del triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional, pero la descomposición partidista hace prever el gran riesgo para el partido mayoritario.

Aguascalientes y Querétaro refrendan la voluntad ciudadana hacia el partido Acción Nacional que ha gobernado los años recientes. Morena no tiene candidatos que puedan disputar el voto ciudadano.

En Campeche, Chihuahua y Nuevo León, la cosa no es tan sencilla para Morena. El desastre de gobierno de Layda Sansores pesará sobre el candidato de Morena. En Chihuahua, la batalla será cerrada entre el abanderado o abanderada de Morena y quien designe el PAN. Nuevo León es desde siempre una pared para los gobiernos de izquierda y Morena se puede relegar hasta la tercera posición.

Los problemas de Morena no son solamente de malos candidatos o de malos gobiernos, sino que impactan también la lucha soterrada que se da entre la militancia como es el caso de Baja California, mientras que Baja California Sur, el empecinamiento del gobernador por cargar los dados en favor de una candidata resquebraja la unidad.

Colima muestra fragilidad y la aspirante favorita no es bien recibida ni por los militantes de su partido. Michoacán, Sinaloa y Zacatecas, pagarán las consecuencias de la violencia.

San Luis Potosí ya decidieron los Verdes que es su plaza y no dejarán perderla de ninguna manera y si hay disputa será entre verdes y priistas.

Los cinco restantes estados no significan un paseo para Morena, ya que en Guerrero marchan sin adversario al frente. Nayarit todo marcha bien, pero en Tlaxcala está sumamente polarizada la decisión.

En Tlaxcala, la mano de la gobernadora empuja por Alfonso Sánchez, mientras que Ana Lilia Rivera supera en todo al alcalde con licencia. Sonora es una encrucijada, con todo y los cuestionamientos que se hacen al gobernador Alfonso Durazo, un buen candidato lo sacaría del embrollo.

Como se advierte, las cosas no pintan bien para Morena.

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Falleció Alfonso Sánchez Anaya, ex gobernador de Tlaxcala, el primer mandatario estatal de oposición en esa entidad, cargo al que llegó bajo las siglas del PRD, después de una larga militancia en el PRI. Su hijo Alfonso Sánchez García busca la nominación por Morena.

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