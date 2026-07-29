Presidenta Sheinbaum Pardo destaca inversión extranjera para producir vehículo eléctrico

En el marco del Plan México

Se demuestra confianza en nuestro país para el impulso de la electromovilidad, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó como una buena noticia la inversión de 649 millones de dólares (mdd) de Kia México de 2026 a 2028 con el objetivo de establecer una línea de producción del vehículo eléctrico Kia EV3, para el mercado interno y para exportación con una red de recarga nacional, así como la construcción de un parque solar de 2 megawatts y una planta de aguas residuales con capacidad de reciclar mil 50 metros cúbicos (m3) al día, lo que generará 500 nuevos empleos este año y mil 500 hacia el 2030.

“Es una gran noticia. Uno, la inversión per se de Kia, que muestra confianza en nuestro país, muchas gracias. Y lo segundo, es el impulso a la electromovilidad, lo que significa la producción de un vehículo eléctrico y la red para poder cargar estos vehículos, las estaciones que permitan la carga, entonces es una muy buena noticia. Agradecemos a Kia su presencia y la inversión”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que la línea de producción inicia el próximo 4 de agosto en la planta de Pesquería, Nuevo León, cuya producción también se utilizará para la exportación. Además, puntualizó, refleja que Kia ve en México productividad y oportunidad de crecimiento.

El presidente de Kia México, Young Sam Kim (Andy Kim), señaló que la inversión está en sintonía con la visión nacional del Plan México y reafirmó la promesa de que Kia México es el socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida.

La directora de administración de Kia México, Marianela Calderón, destacó que la inversión de Kia se sostiene en cuatro pilares: las personas, la energía renovable, la gestión responsable de agua y la movilidad eléctrica, con lo que se contribuye al desarrollo nacional ante los retos del futuro.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, informó que como parte del Plan México el portafolio de inversión tiene, hasta el momento, un total de mil 186 proyectos con un valor de 404 mil mdd en sectores como el automotriz y de manufactura. Además de que, de parte de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, hay 13 proyectos más autorizados de forma inmediata en sectores de telecomunicaciones y energético.

Tras 34 años, Fovissste vuelve a construir vivienda

A través de un enlace de Palacio Nacional a Puebla, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la colocación de la primera piedra del Conjunto Habitacional Fovissste Carmen Serdán, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, con lo que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) vuelve a construir viviendas luego de 34 años.

“Se va a poner la primera piedra después de más de 30 años de que no se construía una vivienda de Fovissste. Hoy inicia la construcción”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, puntualizó que se trata de un momento histórico para los trabajadores al servicio del Estado ya que comienza la construcción, en todo el país, de 100 mil viviendas adecuadas y bien ubicadas a través de una inversión de al menos 60 mil millones de pesos (mdp).

Detalló que los conjuntos habitacionales tendrán consultorios, tiendas Superissste y espacios deportivos. Además, informó que pronto se abrirá el registro para que las y los trabajadores del Estado que ganen hasta dos salarios mínimos adquieran su vivienda a crédito en pesos y con pagos fijos.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, agregó que la construcción de viviendas es parte del renacimiento del Fovissste que también contempla la condonación de créditos impagables.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que, en Puebla, el programa Vivienda para el Bienestar tiene un avance del 30 por ciento de una meta de 70 mil viviendas por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a partir de hoy miércoles 29 de julio el Fovissste.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por los apoyos en vivienda que se le brindan al estado y por tomar siempre en cuenta a las y los poblanos.

“Falso, que el objetivo del gobierno sea censurar”

Claudia Sheinbaum Pardo negó que el gobierno federal busque censurar con los lineamientos sobre los «Derechos de las Audiencias» contemplados en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La mandataria federal argumentó en su mañanera desde Palacio Nacional que este esquema garantiza únicamente el derecho de las audiencias.

“Esto es falso. Absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. Además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias.

“Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias”, aseguró Sheinbaum Pardo.

El martes, el gobierno federal presentó los lineamientos, que en los hechos buscan censurar a concesionarios de radio y televisión, la regulación incluso podría extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales, como las redes sociales.